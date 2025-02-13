«Лакомка»: челябинский депутат Госдумы создаст банк названий для бизнеса

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов решил создать банк названий торговых и гастрономических заведений. Наумов считает, что такой реестр будет востребован после вступления в силу закона о защите русского языка.
«Принятый в первом чтении законопроект о защите русского языка ко второму чтению будет существенно доработан. Если мы хотим уменьшить количество вывесок на иностранных языках, значит, прежде всего, надо целенаправленно наращивать количество вывесок на русском языке. Решил создать общенародный банк названий ресторанов, баров, гостиниц, магазинов и салонов на русском языке», — сообщил Наумов в своем telegram-канале.
Депутат привел в качестве примеров названия из своего магнитогорского детства: «Лакомка», «Золотой петушок», «Малыш». Он призвал подписчиков делиться вариантами названий, которые им нравятся. Наумов пообещал сделать открытым доступ к реестру наименований для всех предпринимателей.
Также депутат предложил оказать поддержку предпринимателям, в ускоренном порядке меняющим иностранные вывески на русские. Он уверен, что к 2030 году все вывески в стране будут соответствовать национальному культурному коду.
Законопроект о защите русского языка Госдума рассматривает по поручению президента Владимира Путина. Новые правила должны обеспечить соблюдение норм современного литературного языка в общественных пространствах. Это предусматривает, что информация о товарах и акциях должна быть представлена на русском языке, а использование таких иностранных слов, как «coffee», «sale», «shop» на вывесках станет невозможным. Однако изменения не затронут торговые знаки и фирменные наименования.
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