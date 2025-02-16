В челябинской Тарасовке владельца дома с ружьем избил чемпион мира

17 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Подробности инцидента рассказали две стороны конфликта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В элитном поселке Тарасовка в Челябинске владелец таунхауса взял ружье для защиты частной собственности, но сам получил травмы. Его бывшая жена пыталась сменить замки и снова въехать в свой бывший дом, где сейчас живут ее дети, которые отказались с ней общаться. Подробностями инцидента поделились с журналистом URA.RU обе стороны конфликта. Мои дети перестали со мной общаться Жительница Челябинска Нина рассказала URA.RU, что прожила с супругом 11 лет. В браке родились двое детей, сейчас сыну 13 лет, дочери 10. Она уверена, что дети отказались с ней общаться из-за влияния отца. «У моего бывшего мужа бизнес, мы купили в ипотеку дом, но три года назад развелись. Суд определил место жительства детей с отцом, а мне присудил половину таунхауса и алименты. Так как он выплачивал ипотеку, часть долга за кредит также осталась мне. Сейчас у меня нет средств снимать жилье, я хочу быть со своими детьми, но муж не пускает меня в дом и настроил детей против меня», — рассказала Нина. Женщина сообщила, что просила бывшего мужа сделать ей ключи, но он отказал. Тогда она наняла специалистов, которые вскрыли замок. В этот момент он вернулся домой и взял ружье. «Оружие у него отобрали, конечно. Но меня его напарница успела оттаскать за волосы. В результате дети мне заявили, что из-за меня избили папу, и отказались со мной разговаривать», — отметила челябинка. Она добавила, что написала заявление в полицию. Мать рассказала, что из-за этого у нее началась депрессия. Задолженность за кредит передана судебным приставам, она превышает 1,2 миллиона рублей. Все карты оказались заблокированы, а на мирное урегулирование споров бывший супруг не идет. «Я не могу попасть в дом, я не вижу детей, у меня огромные долги и алименты. Я бы хотела решить все вопросы с супругом без конфликтов, но он отказывает мне», — добавила Нина. Дети умоляли меня забрать их от матери Отец детей Евгений рассказал, что его бывшая жена сообщила лишь малую часть всего конфликта. По его словам, первоначально дети оставались с матерью и алименты им платил он, но мать обманом увезла их в ОАЭ и закрыла в комнате, отняв телефоны. «Под предлогом отдыха она вывезла детей в Дубаи и закрыла детей в комнате, отняла телефоны. Сама уходила на работу, а вечером срывалась на них, кричала. Дети нашли способ списаться со мной и умоляли забрать их оттуда. Я прилетел и нашел их, в консульстве мне помогли оформить нужные документы, а ее удалось убедить, чтобы она позволила увезти детей обратно в Россию», — сообщил URA.RU Евгений. После этого начались суды по разделу имущества и определению места жительства детей. Мужчина подтвердил, что суд действительно определил часть таунхауса бывшей супруге, однако оставил детей отцу, а мать обязал выплачивать алименты (решение суда есть в распоряжении редакции). «О том, что у меня в доме кто-то вскрывает замки, 27 января мне сообщили по телефону соседи. Я примчался и увидел двух мужчин, дверь была раскурочена. Зашел через гараж, взял в доме ружье, зарядил холостым патроном и вежливо попросил их дождаться полицию», — рассказал свою версию произошедшего владелец дома. Детей в это время дома не было. На видео с камер наблюдения во дворе таунхауса заметно, что на Евгения напал крупный мужчина, повалил его и вырвал ружье. После этого он нанес ему несколько ударов по голове и телу. Потом посетители, включая бывшую супругу, уходят с территории двора. «Я узнал этого человека, это известный в Челябинске боец, тренер, чемпион страны. Меня сумели отбить от него женщины-соседки, я вызвал скорую. Дети видели меня уже после больницы с сотрясением мозга, синяками на лице и рваным ухом. Я их ни в чем не убеждал, они сами после такого не захотели разговаривать с матерью», — пояснил мужчина, уточнив, что мать последнее время совсем не интересовалась их жизнью. Евгений добавил, что подал иск по пересмотру прав собственности его бывшей жены на часть таунхауса. Кроме того, после нападения он написал заявление в полицию и намерен наказать виновных по закону. Он сообщил, что бывшая жена в суд об определении пользованием жильем и заселении не обращалась, поэтому все попытки проникнуть в жилье считает незаконным. «Я живу в доме с новой супругой и детьми и не могу представить, чтобы тут находилась еще и моя бывшая жена. У нее есть жилье. Я бы хотел мирно урегулировать конфликт, меньше всего мне нужно, чтобы это видели дети. Но бывшая супруга не идет на контакт и занимается бытовым терроризмом», — добавил житель Тарасовки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УВД по Челябинску, по факту конфликта обе стороны написали заявления. Проверка продолжается, решение еще не принято. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В элитном поселке Тарасовка в Челябинске владелец таунхауса взял ружье для защиты частной собственности, но сам получил травмы. Его бывшая жена пыталась сменить замки и снова въехать в свой бывший дом, где сейчас живут ее дети, которые отказались с ней общаться. Подробностями инцидента поделились с журналистом URA.RU обе стороны конфликта. Жительница Челябинска Нина рассказала URA.RU, что прожила с супругом 11 лет. В браке родились двое детей, сейчас сыну 13 лет, дочери 10. Она уверена, что дети отказались с ней общаться из-за влияния отца. «У моего бывшего мужа бизнес, мы купили в ипотеку дом, но три года назад развелись. Суд определил место жительства детей с отцом, а мне присудил половину таунхауса и алименты. Так как он выплачивал ипотеку, часть долга за кредит также осталась мне. Сейчас у меня нет средств снимать жилье, я хочу быть со своими детьми, но муж не пускает меня в дом и настроил детей против меня», — рассказала Нина. Женщина сообщила, что просила бывшего мужа сделать ей ключи, но он отказал. Тогда она наняла специалистов, которые вскрыли замок. В этот момент он вернулся домой и взял ружье. «Оружие у него отобрали, конечно. Но меня его напарница успела оттаскать за волосы. В результате дети мне заявили, что из-за меня избили папу, и отказались со мной разговаривать», — отметила челябинка. Она добавила, что написала заявление в полицию. Мать рассказала, что из-за этого у нее началась депрессия. Задолженность за кредит передана судебным приставам, она превышает 1,2 миллиона рублей. Все карты оказались заблокированы, а на мирное урегулирование споров бывший супруг не идет. «Я не могу попасть в дом, я не вижу детей, у меня огромные долги и алименты. Я бы хотела решить все вопросы с супругом без конфликтов, но он отказывает мне», — добавила Нина. Отец детей Евгений рассказал, что его бывшая жена сообщила лишь малую часть всего конфликта. По его словам, первоначально дети оставались с матерью и алименты им платил он, но мать обманом увезла их в ОАЭ и закрыла в комнате, отняв телефоны. «Под предлогом отдыха она вывезла детей в Дубаи и закрыла детей в комнате, отняла телефоны. Сама уходила на работу, а вечером срывалась на них, кричала. Дети нашли способ списаться со мной и умоляли забрать их оттуда. Я прилетел и нашел их, в консульстве мне помогли оформить нужные документы, а ее удалось убедить, чтобы она позволила увезти детей обратно в Россию», — сообщил URA.RU Евгений. После этого начались суды по разделу имущества и определению места жительства детей. Мужчина подтвердил, что суд действительно определил часть таунхауса бывшей супруге, однако оставил детей отцу, а мать обязал выплачивать алименты (решение суда есть в распоряжении редакции). «О том, что у меня в доме кто-то вскрывает замки, 27 января мне сообщили по телефону соседи. Я примчался и увидел двух мужчин, дверь была раскурочена. Зашел через гараж, взял в доме ружье, зарядил холостым патроном и вежливо попросил их дождаться полицию», — рассказал свою версию произошедшего владелец дома. Детей в это время дома не было. На видео с камер наблюдения во дворе таунхауса заметно, что на Евгения напал крупный мужчина, повалил его и вырвал ружье. После этого он нанес ему несколько ударов по голове и телу. Потом посетители, включая бывшую супругу, уходят с территории двора. «Я узнал этого человека, это известный в Челябинске боец, тренер, чемпион страны. Меня сумели отбить от него женщины-соседки, я вызвал скорую. Дети видели меня уже после больницы с сотрясением мозга, синяками на лице и рваным ухом. Я их ни в чем не убеждал, они сами после такого не захотели разговаривать с матерью», — пояснил мужчина, уточнив, что мать последнее время совсем не интересовалась их жизнью. Евгений добавил, что подал иск по пересмотру прав собственности его бывшей жены на часть таунхауса. Кроме того, после нападения он написал заявление в полицию и намерен наказать виновных по закону. Он сообщил, что бывшая жена в суд об определении пользованием жильем и заселении не обращалась, поэтому все попытки проникнуть в жилье считает незаконным. «Я живу в доме с новой супругой и детьми и не могу представить, чтобы тут находилась еще и моя бывшая жена. У нее есть жилье. Я бы хотел мирно урегулировать конфликт, меньше всего мне нужно, чтобы это видели дети. Но бывшая супруга не идет на контакт и занимается бытовым терроризмом», — добавил житель Тарасовки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УВД по Челябинску, по факту конфликта обе стороны написали заявления. Проверка продолжается, решение еще не принято.