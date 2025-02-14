Вернувшимся с фронта участникам СВО дадут работу более 100 челябинских заводов

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Предприятия предлагают4,5 тысячи вакансий
Предприятия предлагают4,5 тысячи вакансий Фото:

Возвращающимся с фронта участникам СВО и их родным предложат работу более 100 предприятий Челябинской области. Они примут участие в ярмарках трудоустройства 18 февраля.

В региональных центрах занятости 18 февраля пройдут ярмарки трудоустройства «Работа для СВОих. Время возможностей» для участников специальной операции и их родных. Более 100 предприятий предложат около 4,5 тысячи вакансий из различных сфер деятельности: производство, транспорт, пищевая промышленность, тяжелая промышленность, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ», — сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.

Среди участников ярмарки — ООО «Челябинский городской электрический транспорт», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» моторное производство, АО «Копейский машиностроительный завод», АО «НПО „Электромашина“, АО „Завод „Пластмасс“, АО „Макфа“, ПАО „Челябинский металлургический комбинат“ и другие.

Уровень зарплаты составит до 188 тысяч рублей. Среди них есть предложения трудоустроиться слесарем-ремонтником по ремонту гидравлического оборудования — зарплата до 150 тысяч рублей, ведущим сервис-инженером — до 147 тысяч рублей, электрогазосварщиком термитной сварки — до 150 тысяч рублей. Наладчик станков с программным управлением сможет получать до 188 тысяч рублей.

Ярмарка трудоустройства пройдет 18 февраля в помещениях Центров занятости населения. В каждом муниципальном образовании время проведение свое, его необходимо уточнять. В Челябинске площадкой ярмарки станет «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО».

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Возвращающимся с фронта участникам СВО и их родным предложат работу более 100 предприятий Челябинской области. Они примут участие в ярмарках трудоустройства 18 февраля. В региональных центрах занятости 18 февраля пройдут ярмарки трудоустройства «Работа для СВОих. Время возможностей» для участников специальной операции и их родных. Более 100 предприятий предложат около 4,5 тысячи вакансий из различных сфер деятельности: производство, транспорт, пищевая промышленность, тяжелая промышленность, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ», — сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона. Среди участников ярмарки — ООО «Челябинский городской электрический транспорт», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» моторное производство, АО «Копейский машиностроительный завод», АО «НПО „Электромашина“, АО „Завод „Пластмасс“, АО „Макфа“, ПАО „Челябинский металлургический комбинат“ и другие. Уровень зарплаты составит до 188 тысяч рублей. Среди них есть предложения трудоустроиться слесарем-ремонтником по ремонту гидравлического оборудования — зарплата до 150 тысяч рублей, ведущим сервис-инженером — до 147 тысяч рублей, электрогазосварщиком термитной сварки — до 150 тысяч рублей. Наладчик станков с программным управлением сможет получать до 188 тысяч рублей. Ярмарка трудоустройства пройдет 18 февраля в помещениях Центров занятости населения. В каждом муниципальном образовании время проведение свое, его необходимо уточнять. В Челябинске площадкой ярмарки станет «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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