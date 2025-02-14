В Челябинске раскрыли, сколько получают пиарщики

PR-менеджеры в банках могут зарабатывать до 135 тысяч рублей. Работодатели готовы платить такую сумму сотрудникам со стажем от двух лет и умением организовывать PR-кампании. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
«На самую высокую зарплату, от 105 до 135 тыс. рублей, может рассчитывать специалист с опытом разработки PR-стратегий, организации и проведения крупных мероприятий или PR-сопровождения компаний с развитой филиальной сетью. Приветствуется опыт работы в банке, стаж работы PR-менеджером от трех лет», — сообщили эксперты сервиса.
Минимальная заработная плата, которую предлагают соискателям на эту должность, составляет 40 тысяч рублей. Для того, чтобы устроиться на место, достаточно будет неоконченного высшего образования. Пригодятся знания принципов пиара, грамотная речь и умение общаться с людьми.
Как ранее писало URA.RU, до 165 тысяч рублей в Челябинске могут зарабатывать инженеры-энергетики в строительных компаниях. Заработная плата будет зависеть от опыта и компетенций.
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