Министру Алиханову показали передовые разработки ЧТПЗ

Главе Минпромторга РФ Антону Алиханову в рамках визита в Челябинск продемонстировали передовые разработки предприятий ТМК, которые находятся на территории Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). В поездке министра сопровождает губернатор региона Алексей текслер, сообщилив пресс-службе правительства региона.
«В цехе „Высота 239“, где реализованы передовые подходы в области технологии, организации производства и культуры труда, гостям рассказали об этапах производства труб большого диаметра. Они используются при строительстве магистральных трубопроводов, спортивных объектов, а также берегозащитных укреплений, в том числе и на местности со сложными климатическими условиями», — уточнили в пресс-службе правительства.
На предприятии «ТМК Стальные Технологии» делегации представили производственный процесс изготовления специализированной продукции для металлургической промышленности, а также показали выпуск штампосварных компонентов, используемых для осуществления поворота, герметизации магистральных трубопроводов и перехода между различными диаметрами труб. Визит главы Минпромторга продлится в Челябинске два дня. Министр уже побывал на заводе роботов, на который в 2024 году приезжал президент России Владимир Путин. В планах — посетить крупнейшие промпредприятия и провести встречи с их руководителями.
