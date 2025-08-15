Алиханов в Челябинске побывал на производстве электробусов

Глава Минпромторга побывал на производстве электробусов и троллейбусов
Глава Минпромторга побывал на производстве электробусов и троллейбусов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер посетили Челябинский завод горэлектротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона

«Исполнительный директор холдинга „Синара — Транспортные Машины“ Виталий Вотолевский продемонстрировал Антону Алиханову полный цикл работ по выпуску троллейбусов и электробусов и рассказал о текущей работе предприятия. Особое внимание было уделено проектам развития завода, объем инвестиций в которые составил порядка 400 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Вотолевский отметил, что менеджмент предприятия постоянно ищет варианты улучшения техпроцессов, приобретая новое оборудование и осваивая передовые технологии. В этом году был освоен выпуск инновационных электробусов. Первые машины проходят тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге и Магнитогорске.

Алиханов прибыл в Челябинск 15 августа. Он посетил «Завод роботов», где ознакомился с производством и провел выездное заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности.

Министр будет работать в регионе в течение двух дней. Он проведет встречи с руководителями предприятий и посетит ряд производств.

