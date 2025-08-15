Акции «Южуралзолота» прибавили более 3,5% на новости о продаже

Акции национализированной в Челябинской области группы компаний «Южуралзолото» прибавили более 3,5% после новости о планах Министерства финансов РФ продать пакет бывшего владельца Константина Струкова крупному миноритарию. Об этом сообщает telegram-канал биржевых новостей.
«В ЮГК ракета — акции прибавляют более 3,5% на новостях о планах Минфина продать „бывший“ пакет акций Струкова крупному миноритарию», — пишет telegram-канал Smartlab. У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился.
Перешедший в собственность государства пакет акций ЮГК (67,25%) продать намерены структуре Газпромбанка уже в этом году, заявил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев. Рыночная стоимость пакета составляет 85 миллиардов рублей.
ЮГК в Челябинской области была национализирована по требованию Генпрокуратуры РФ. Компания принадлежала вице-спикеру заксобрания региона Константину Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг.
