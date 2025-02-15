Зеленский обиделся на Трампа и включил Путина в НАТО: главное из речи президента Украины в Мюнхене

Глава Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Ее организаторы запретили украинскому лидеру говорить на языке своей страны, однако это не помешало ему выступить перед собравшимися. Со сцены Зеленский заявил, что большинство граждан Украины не поддерживают идею проведения выборов на Украине. А тем, кто придерживается иной позиции, он предложил сменить гражданство. Что еще сказал президент Зеленский во время встречи в Германии — в материале URA.RU.
Послал из страны украинцев, которые хотят президентских выборов
Глава Украины критически отозвался о тех, кто настаивает на выборах президента в стране в текущих условиях, предложив им сменить гражданство. По словам Зеленского, украинцы выступили против проведения президентских выборов.
Украинский лидер также акцентировал внимание на необходимости сплочения и единства среди граждан Украины, как ключевых факторов в преодолении текущих испытаний и восстановлении страны после завершения конфликта. «На данный момент украинцы не хотят выборов. Нам нужно единство и сплочение внутри страны. И сейчас вопрос не во мне, а в будущем Украины и завершении конфликта с Россией», — подчеркнул Зеленский.
Расстроился, что Трамп сначала звонил Путину
Также Зеленский расстроился из-за того, что американский лидер Дональд Трамп сначала позвонил президенту РФ Владимиру Путину, а не ему. «Не очень рад, что Трамп сначала позвонил Путину», — сказал глава Украины.
Он также раскритиковал возможную встречу лидеров США и России. Их первый контакт он назвал «самой большой угрозой».
Задумал создать европейскую армию для «защиты континента»
Глава Украины предложил создать объединенную «европейскую армию» ради обороноспособности континента. По его словам, так будущее европейцев будет завесить от них самих. «Мы должны построить вооруженные силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — сказал Зеленский.
Путин — самый влиятельный «член НАТО»
Зеленский также высказал мнение, что на данный момент самым сильным членом Североатлантического альянса НАТО является глава России Владимир Путин. Он считает, что «прихоти» российского президента способны блокировать любые решения блока.
Позвал западных лидеров в Киев на годовщину СВО
Украинский лидер также не терял времени и позвал в Киев западных лидеров. Зеленский намерен созвониться с лидерами других стран 24 февраля в третьею годовщину начала проведения в стране специальной военной операции.
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