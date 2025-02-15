Зеленский: Путин стал самым влиятельным «членом НАТО»

На данный момент самым сильным членом Североатлантического альянса НАТО является президент России Владимир Путин. Такую позицию озвучил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности.
«Сейчас самым влиятельным членом НАТО, кажется, является Путин, потому что его прихоти способны блокировать решения блока», — сказал Зеленский в ходе конференции. Ее трансляция ведется на YouTube-канале.
Ранее Москва неоднократно предлагала Украине сесть за стол переговоров. Зеленский постоянно отказывался, однако недавно заявил, что готов рассмотреть диалог о мире, но с учетом гарантий безопасности от США. Сейчас же, по словам украинского лидера, «Америка не даст гарантий» без Европы.
С 14 по 16 февраля в Германии проходит международная встреча лидеров европейских государств. На ней обсуждаются вопросы безопасности в странах ЕС.
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