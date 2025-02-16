Челябинским владельцам собак и кошек запретят хоронить животных где попало

Владельцам собак, кошек и других животных в обязательном порядке запретят хоронить их где попало. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, также наложен запрет пасти скотину на скотомогильниках. Новые правила подтвердили существующие ограничения.
«Вступает в силу приказ Минсельхоза России. Новые правила будут устанавливать обязательные для исполнения организациями и гражданами требования сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. Исключения составят биологические отходы, относящиеся к радиоактивным», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Ввести новые правила решили, чтобы улучшить контроль за обращением с биологическими отходами и предотвращением экологических рисков. Документ вступит в силу 1 марта.
Кроме выпаса скота, на территории скотомогильников нельзя будет косить траву, перемещать землю и гумированный остаток за пределы скотомогильника и отдельно стоящей биотермической ямы. Данные ограничения действовали и ранее.
Правила установили, что считать биоотходами. К ним отнесли органы, ткани животных или их фрагменты, образовавшиеся при операциях. Также отходами считают остатки проб для анализов, выбросы после переработки пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
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