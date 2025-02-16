16 февраля 2025
15 февраля 2025

Дорогу к челябинскому нацпарку «Зигальга» обустроят почти за 2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Обустройство дороги должно повысить доступность нацпарка для туристов
Обустройство дороги должно повысить доступность нацпарка для туристов Фото:

Началось строительство 30-километрового участка дороги, ведущей в национальный парк «Зигальга» (Челябинская область). С вводом дороги доступность нацпарка для туристов значительно повысится.

«На ведущей к входу в национальный парк „Зигальга“ в поселке Тюлюк дороге начались подготовительные работы. Сейчас туда завозится техника, которая будет участвовать в строительстве. Пока 30-километровая грунтовка — настоящая полоса препятствий и причина частого отказа от поездок на Зигальгу. Но уже к концу этого года 10-километровый отрезок заасфальтируют, а к 2028-му строительство планируется завершить», — сообщает telegram-канал нацпарка.

Согласно данных портала госзакупок, подрядчиком работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первуха — Меседа — Тюлюк выступила компания «Урал-сервис-групп». Контракт с ней был заключен в октябре. При проведении торгов цена контракта снизилась с двух миллиардов 100 миллионов рублей до одного миллиарда 734 миллионов рублей.

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Началось строительство 30-километрового участка дороги, ведущей в национальный парк «Зигальга» (Челябинская область). С вводом дороги доступность нацпарка для туристов значительно повысится. «На ведущей к входу в национальный парк „Зигальга“ в поселке Тюлюк дороге начались подготовительные работы. Сейчас туда завозится техника, которая будет участвовать в строительстве. Пока 30-километровая грунтовка — настоящая полоса препятствий и причина частого отказа от поездок на Зигальгу. Но уже к концу этого года 10-километровый отрезок заасфальтируют, а к 2028-му строительство планируется завершить», — сообщает telegram-канал нацпарка. Согласно данных портала госзакупок, подрядчиком работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первуха — Меседа — Тюлюк выступила компания «Урал-сервис-групп». Контракт с ней был заключен в октябре. При проведении торгов цена контракта снизилась с двух миллиардов 100 миллионов рублей до одного миллиарда 734 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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