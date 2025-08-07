Бастрыкин заинтересовался вспышкой кишечной инфекции в челябинском лагере

Бастрыкин ждет доклад о детях, заболевших в лагере
Бастрыкин ждет доклад о детях, заболевших в лагере Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о вспышке кишечной инфекции в детском лагере в поселке Лазурный Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ранее стало известно о 22 заболевших детях. 

«В эфире федерального канала сообщалось, что в августе текущего года у нескольких воспитанников детского оздоровительно-культурного комплекса в поселке Лазурном Челябинской области были выявлены признаки острой кишечной инфекции. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Детский лагерь «Черемушки» на озере Сугояк завершил смену раньше положенного времени из-за жалоб школьников на плохое самочувствие. Дети пожаловались на тошноту и плохое самочувствие. За медицинской помощью обратились 22 ребенка, сообщила ранее пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

