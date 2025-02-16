«Не выдержал перелет»: в Кольцово силовики скрутили пассажира после посадки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали 36-летнего пассажира, который во время полета курил сигареты в туалете. Мужчину привлекли к административной ответственности, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Транспортные полицейские задержали ранее не имевшего проблем с законом 36-летнего жителя города Волхов Ленинградской области. Мужчина не выдержал перелет продолжительностью более девяти часов и покурил в туалете», — пояснили в ведомстве.
Нарушителя обвинили по первой части статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в помещениях). Мужчине назначили штраф.
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