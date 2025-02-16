16 февраля 2025

«Не выдержал перелет»: в Кольцово силовики скрутили пассажира после посадки

В аэропорту Екатеринбурга полицейские забрали с самолета в отдел пассажира
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет летел из Благовещенска (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали 36-летнего пассажира, который во время полета курил сигареты в туалете. Мужчину привлекли к административной ответственности, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Транспортные полицейские задержали ранее не имевшего проблем с законом 36-летнего жителя города Волхов Ленинградской области. Мужчина не выдержал перелет продолжительностью более девяти часов и покурил в туалете», — пояснили в ведомстве.

Нарушителя обвинили по первой части статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в помещениях). Мужчине назначили штраф.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали 36-летнего пассажира, который во время полета курил сигареты в туалете. Мужчину привлекли к административной ответственности, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «Транспортные полицейские задержали ранее не имевшего проблем с законом 36-летнего жителя города Волхов Ленинградской области. Мужчина не выдержал перелет продолжительностью более девяти часов и покурил в туалете», — пояснили в ведомстве. Нарушителя обвинили по первой части статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции в помещениях). Мужчине назначили штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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