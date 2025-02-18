18 февраля 2025

Врачи ХМАО спасли пациентку с огромной опухолью в животе весом 5 килограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентка жаловались на боли в животе и его стремительный рост
Пациентка жаловались на боли в животе и его стремительный рост Фото:

Врачи городской больницы Сургута спасли пациентку с миомой — огромной опухолью в животе соответствующей 31 неделе беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава.

«Была выполнена лапаротомия, удаление матки вместе с гигантским узлом, вся операция заняла менее часа. Вес удаленного органа составил 5 кг. Учитывая, что женщина относительно молодая (51 год), яичники были сохранены и продолжат поддерживать гормональную функцию организма», — сообщили в департаменте.

Женщину беспокоили боли, кровянистые выделения и стремительный рост объема живота — на момент обращения матка пациентки занимала всю брюшную полость и малый таз. Сейчас пациентка восстанавливается и в скором времени будет выписана домой.

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Врачи городской больницы Сургута спасли пациентку с миомой — огромной опухолью в животе соответствующей 31 неделе беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Была выполнена лапаротомия, удаление матки вместе с гигантским узлом, вся операция заняла менее часа. Вес удаленного органа составил 5 кг. Учитывая, что женщина относительно молодая (51 год), яичники были сохранены и продолжат поддерживать гормональную функцию организма», — сообщили в департаменте. Женщину беспокоили боли, кровянистые выделения и стремительный рост объема живота — на момент обращения матка пациентки занимала всю брюшную полость и малый таз. Сейчас пациентка восстанавливается и в скором времени будет выписана домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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