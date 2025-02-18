Врачи ХМАО спасли пациентку с огромной опухолью в животе весом 5 килограмм

Врачи городской больницы Сургута спасли пациентку с миомой — огромной опухолью в животе соответствующей 31 неделе беременности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного депздрава.
«Была выполнена лапаротомия, удаление матки вместе с гигантским узлом, вся операция заняла менее часа. Вес удаленного органа составил 5 кг. Учитывая, что женщина относительно молодая (51 год), яичники были сохранены и продолжат поддерживать гормональную функцию организма», — сообщили в департаменте.
Женщину беспокоили боли, кровянистые выделения и стремительный рост объема живота — на момент обращения матка пациентки занимала всю брюшную полость и малый таз. Сейчас пациентка восстанавливается и в скором времени будет выписана домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!