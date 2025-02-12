Управление экономической безопасности и противодействия коррупции проверяет депутата думы Нефтеюганска (ХМАО) Татьяну Кирюхину. По данным источника «Погон», под прицелом силовиков оказался контракт муниципального Центра национальных культур, которым она руководит. ЦНК снял ночной клуб, который в городе пользуется дурной славой из-за многочисленных драк и наркотрафика, чтобы проводить там мероприятия для националов и детей участников СВО.
«На оплату аренды город выделяет ЦНК по 24 миллиона рублей в год. Говорят, ради этого даже вносились корректировки в бюджет. Обсуждения начались еще при бывшем спикере Рафаэле Галиеве, который в конце 2022 года переехал на Кубань, а решение думы подписывали нынешний председатель Марат Миннигулов и врио главы города — зам по внуполу Павел Гусенков», — сообщает инсайдер.
Источники в силовых структурах округа подтвердили наличие проверки в отношении Кирюхиной. Официальные комментарии ведомств ожидаются позже. В распоряжении редакции переданы документы, подтверждающие стоимость аренды.
В думе еще пять подследственных депутатов. Если эта проверка перерастет в уголовное дело, и оно закончится сложением полномочий Кирюхиной (при условии, что мандатов лишатся и ее коллеги, к декларациям которых появились вопросы силовиков), представительный орган окажется на грани роспуска. В нем останется 17 депутатов, и отставка хотя бы еще одного из них сделает думу нелегитимной.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО начала крестовый поход на клан теневого мэра Нефтеюганска — депутата окружного заксобрания Степана Пыталева — в гордуме. Ведомство вмешалось в войну политэлит, потребовав отставки сразу пяти депутатов: спикера Марата Миннигулова и депутатов Максима Мальчикова, Константина Черных, Александра Дудича и Ивана Мурзина — из-за проблем с декларациями о дохода и иных нарушений.
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