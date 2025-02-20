Росрыболовство заступилось за рыбаков, охотящихся на корюшку

В северо-западных регионах России произошел массовый отказ в выдаче разрешений на ловлю популярных видов рыб, таких как корюшка, лещ и щука. Это привело к угрозе нарушения сезонной рыбалки. По мнению Росрыболовства, данные действия местных управлений незаконны.
«Федеральное агентство по рыболовству посчитало незаконными отказы своего территориального управления в выдаче разрешений на промысел рыбы в 2025 году, с которыми массово столкнулись рыбодобывающие предприятия в ряде северо-западных регионов России», — заявили представители ведомства на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Информацию передает РБК.
Так, в январе 2025 года предприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области столкнулись с проблемами при получении разрешений на рыболовство. Основной сезон путины (сезон активного лова — прим. URA.RU) подвергся угрозе из-за затруднений в работе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Издание «Фонтанка» ранее предупреждало, что новый подход управления к выдаче разрешений на рыбалку может привести к дефициту корюшки, которую активно начинают добывать весной. В связи с этим девять рыбопромышленных компаний из Петербурга и Ленинградской области обратились с письмом к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.
Однако проблема касается не только предприятий из указанных регионов, но и всех организаций, занимающихся промыслом в районе деятельности Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Таким образом, в конце 2024 года компании из Карелии, Коми, Вологодской, Новгородской и Псковской областей также столкнулись с массовыми отказами в выдаче разрешений на вылов рыбы.
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