Росрыболовство заступилось за рыбаков, охотящихся на корюшку

Росрыболовство считает незаконным массовые отказы рыбакам на вылов корюшки
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Рыбакам в Петербурге и Ленинградской области массово запрещают ловить корюшку и щуку
Рыбакам в Петербурге и Ленинградской области массово запрещают ловить корюшку и щуку Фото:

В северо-западных регионах России произошел массовый отказ в выдаче разрешений на ловлю популярных видов рыб, таких как корюшка, лещ и щука. Это привело к угрозе нарушения сезонной рыбалки. По мнению Росрыболовства, данные действия местных управлений незаконны. 

«Федеральное агентство по рыболовству посчитало незаконными отказы своего территориального управления в выдаче разрешений на промысел рыбы в 2025 году, с которыми массово столкнулись рыбодобывающие предприятия в ряде северо-западных регионов России», — заявили представители ведомства на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Информацию передает РБК. 

Так, в январе 2025 года предприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области столкнулись с проблемами при получении разрешений на рыболовство. Основной сезон путины (сезон активного лова — прим. URA.RU) подвергся угрозе из-за затруднений в работе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Издание «Фонтанка» ранее предупреждало, что новый подход управления к выдаче разрешений на рыбалку может привести к дефициту корюшки, которую активно начинают добывать весной. В связи с этим девять рыбопромышленных компаний из Петербурга и Ленинградской области обратились с письмом к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

Однако проблема касается не только предприятий из указанных регионов, но и всех организаций, занимающихся промыслом в районе деятельности Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Таким образом, в конце 2024 года компании из Карелии, Коми, Вологодской, Новгородской и Псковской областей также столкнулись с массовыми отказами в выдаче разрешений на вылов рыбы. 

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В северо-западных регионах России произошел массовый отказ в выдаче разрешений на ловлю популярных видов рыб, таких как корюшка, лещ и щука. Это привело к угрозе нарушения сезонной рыбалки. По мнению Росрыболовства, данные действия местных управлений незаконны.  «Федеральное агентство по рыболовству посчитало незаконными отказы своего территориального управления в выдаче разрешений на промысел рыбы в 2025 году, с которыми массово столкнулись рыбодобывающие предприятия в ряде северо-западных регионов России», — заявили представители ведомства на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Информацию передает РБК.  Так, в январе 2025 года предприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области столкнулись с проблемами при получении разрешений на рыболовство. Основной сезон путины (сезон активного лова — прим. URA.RU) подвергся угрозе из-за затруднений в работе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Издание «Фонтанка» ранее предупреждало, что новый подход управления к выдаче разрешений на рыбалку может привести к дефициту корюшки, которую активно начинают добывать весной. В связи с этим девять рыбопромышленных компаний из Петербурга и Ленинградской области обратились с письмом к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Однако проблема касается не только предприятий из указанных регионов, но и всех организаций, занимающихся промыслом в районе деятельности Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Таким образом, в конце 2024 года компании из Карелии, Коми, Вологодской, Новгородской и Псковской областей также столкнулись с массовыми отказами в выдаче разрешений на вылов рыбы. 
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