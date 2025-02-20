В Перми на остановке обнаружен труп женщины

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Умершую женщину нашли на остановке в Мотовилихе
Умершую женщину нашли на остановке в Мотовилихе Фото:

В Перми на остановке «Улица Макаренко» обнаружили труп женщины. На место приехал автомобиль скорой помощи.

«На остановке „Улица Макаренко“ труп лежит. Предположительно, умерла женщина», — пишет «В курсе.ру».

В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU рассказали, что от медиков скорой помощи в дежурную часть отделения полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о трупе женщины. Предположительно, умершей 70 лет. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти пермячки выясняются.

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В Перми на остановке «Улица Макаренко» обнаружили труп женщины. На место приехал автомобиль скорой помощи. «На остановке „Улица Макаренко“ труп лежит. Предположительно, умерла женщина», — пишет «В курсе.ру». В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU рассказали, что от медиков скорой помощи в дежурную часть отделения полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о трупе женщины. Предположительно, умершей 70 лет. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти пермячки выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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