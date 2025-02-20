В Перми на остановке обнаружен труп женщины

Умершую женщину нашли на остановке в Мотовилихе
В Перми на остановке «Улица Макаренко» обнаружили труп женщины. На место приехал автомобиль скорой помощи.
«На остановке „Улица Макаренко“ труп лежит. Предположительно, умерла женщина», — пишет «В курсе.ру».
В пресс-службе УМВД России по городу Перми URA.RU рассказали, что от медиков скорой помощи в дежурную часть отделения полиции Мотовилихинского района поступило сообщение о трупе женщины. Предположительно, умершей 70 лет. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти пермячки выясняются.
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