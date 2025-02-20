Назван первый хедлайнер юбилейного Дня Победы в Екатеринбурге

Московский театр танца «Гжель» выступит в День Победы в Екатеринбурге

20 февраля 2025 в 20:56 Размер текста - 17 +

На День Победы в Екатеринбурге проведут концерты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одним из хедлайнеров Дня Победы в Екатеринбурге станет московский театр танца «Гжель». 9 мая предусмотрены также программа торжественных и ритуальных мероприятий. Об этом рассказал глава департамента культуры мэрии Илья Марков в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города, передает корреспондент URA.RU. «Непосредственно 8—9 мая, разумеется, будет сохранен весь набор торжественных и ритуальных мероприятий, главный из которых — это „Память“ на Широкореченском мемориале. Наш традиционный проект с участием всех свердловских активов, коллег из Центрального военного округа, поисковых отрядов, суворовцев», — сказал Марков. Он отметил, что на Плотинке запланировано организовать иммерсивный «Театр Великой Войны» с сессионными представлениями на весь день, а также обсуждается создание интерактивной выставки «Счастье жить». Концертную программу дополнят сводный оркестр и хоровые коллективы города, исполнив советские детские хиты 1950-1970-х годов. Отдельно выступят студенческий хор Уральского федерального университета и Уральский государственный академический русский народный хор. Предполагается, что в Параде Победы примут участие в два раза больше зрителей — на трибунах разместят 3000 мест. При этом приказ о проведении мероприятия в Екатеринбурге пока не подписан командующим ЦВО генералом-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из хедлайнеров Дня Победы в Екатеринбурге станет московский театр танца «Гжель». 9 мая предусмотрены также программа торжественных и ритуальных мероприятий. Об этом рассказал глава департамента культуры мэрии Илья Марков в ходе заседания Совета по сохранению и развитию культурного наследия города, передает корреспондент URA.RU. «Непосредственно 8—9 мая, разумеется, будет сохранен весь набор торжественных и ритуальных мероприятий, главный из которых — это „Память“ на Широкореченском мемориале. Наш традиционный проект с участием всех свердловских активов, коллег из Центрального военного округа, поисковых отрядов, суворовцев», — сказал Марков. Он отметил, что на Плотинке запланировано организовать иммерсивный «Театр Великой Войны» с сессионными представлениями на весь день, а также обсуждается создание интерактивной выставки «Счастье жить». Концертную программу дополнят сводный оркестр и хоровые коллективы города, исполнив советские детские хиты 1950-1970-х годов. Отдельно выступят студенческий хор Уральского федерального университета и Уральский государственный академический русский народный хор. Предполагается, что в Параде Победы примут участие в два раза больше зрителей — на трибунах разместят 3000 мест. При этом приказ о проведении мероприятия в Екатеринбурге пока не подписан командующим ЦВО генералом-лейтенантом Андреем Мордвичевым.