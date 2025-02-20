20 февраля 2025

В ХМАО отдельным ученикам разрешат пронести на госэкзамены телефоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Для разрешения использования устройств ребенку нужно предоставить медсправку с диагнозом
Для разрешения использования устройств ребенку нужно предоставить медсправку с диагнозом Фото:

В ХМАО ученики 9 и 11 классов, болеющие сахарным диабетом, смогут при себе иметь мобильные телефоны и устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови на итоговых экзаменах. Такое решение принято на заседании окружной Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

«Особое внимание уделили созданию специальных условий для подростков, имеющих заболевание „сахарный диабет“. Принято решение о том, что участники экзаменов, использующие мобильные телефоны и электронные устройства для флеш-мониторинга, смогут иметь их при себе во время ГИА и ЕГЭ», — об этом сообщается в telegram-канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Югре Натальи Стребковой.

Уточняется, что все устройства будут находиться зоне постоянного видеонаблюдения организаторов аттестации и органа надзора. Для реализации процесса в ГЭК округа будут направляться соответствующие ходатайства с приложенными справками о диагнозе и прочая медицинская документация.

В Госдуме ранее предложили предоставить учащимся, особенно из регионов, право выбора между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом. По мнению депутатов, тестовый формат подойдет тем, кто хочет поступить в столичные вузы.

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В ХМАО ученики 9 и 11 классов, болеющие сахарным диабетом, смогут при себе иметь мобильные телефоны и устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови на итоговых экзаменах. Такое решение принято на заседании окружной Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). «Особое внимание уделили созданию специальных условий для подростков, имеющих заболевание „сахарный диабет“. Принято решение о том, что участники экзаменов, использующие мобильные телефоны и электронные устройства для флеш-мониторинга, смогут иметь их при себе во время ГИА и ЕГЭ», — об этом сообщается в telegram-канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Югре Натальи Стребковой. Уточняется, что все устройства будут находиться зоне постоянного видеонаблюдения организаторов аттестации и органа надзора. Для реализации процесса в ГЭК округа будут направляться соответствующие ходатайства с приложенными справками о диагнозе и прочая медицинская документация. В Госдуме ранее предложили предоставить учащимся, особенно из регионов, право выбора между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом. По мнению депутатов, тестовый формат подойдет тем, кто хочет поступить в столичные вузы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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