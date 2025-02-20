В ХМАО отдельным ученикам разрешат пронести на госэкзамены телефоны

В ХМАО ученики 9 и 11 классов, болеющие сахарным диабетом, смогут при себе иметь мобильные телефоны и устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови на итоговых экзаменах. Такое решение принято на заседании окружной Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
«Особое внимание уделили созданию специальных условий для подростков, имеющих заболевание „сахарный диабет“. Принято решение о том, что участники экзаменов, использующие мобильные телефоны и электронные устройства для флеш-мониторинга, смогут иметь их при себе во время ГИА и ЕГЭ», — об этом сообщается в telegram-канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Югре Натальи Стребковой.
Уточняется, что все устройства будут находиться зоне постоянного видеонаблюдения организаторов аттестации и органа надзора. Для реализации процесса в ГЭК округа будут направляться соответствующие ходатайства с приложенными справками о диагнозе и прочая медицинская документация.
В Госдуме ранее предложили предоставить учащимся, особенно из регионов, право выбора между сдачей ЕГЭ и классическим экзаменом. По мнению депутатов, тестовый формат подойдет тем, кто хочет поступить в столичные вузы.
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