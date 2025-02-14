В МВД раскрыли новую многоэтапную схему мошенников

Мошенники разработали новый метод обмана россиян, используя сложные многоэтапные схемы с участием фейковых специалистов из различных организаций. Об этом сообщили в УБК МВД России. По информации ведомства, аферисты выдают себя за сотрудников поликлиник и техподдержки «Госуслуг», а также Росфинмониторинга для создания иллюзии законности своих действий.
«Мошенники изощряются все больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки „Госуслуг“ и Росфинмониторинга», — говорится в telegram-канале ведомства.
Схема мошенничества начинается со звонка жертве от лиц, выдающих себя за сотрудников поликлиники, которые под предлогом записи на прием или диспансеризацию убеждают жертву предоставить код из СМС для доступа в личный кабинет на портале «Госуслуг». Затем, получив доступ к аккаунту, мошенники отправляют заявки на кредиты, после чего под видом техподдержки и представителей Росфинмониторинга убеждают жертву совершить действия, которые приводят к утечке финансовой информации и средств.
Ранее telegram-канал «Московское образование» писал, что злоумышленники могут звонить родителям от имени школьной администрации и просить СМС-код от «Госуслуг» для продолжения обучения во втором полугодии. Также мошенники могут создавать поддельные сайты и номера для обмана граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.