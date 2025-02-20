Общество Транспорт В День защитника Отечества челябинская ГАИ проведет тотальные проверки на трезвость С 21 по 23 февраля челябинская ГАИ проведет тотальные проверки на трезвость 21 февраля 2025 в 10:15 Размер текста - 17 + В канун праздников ГАИ проведет тотальные проверки водителей на трезвость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День защитника Отечества и накануне праздника сотрудники госавтоинспекции Челябинской области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция совместно с передвижной медицинской лабораторией проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД Рейды пройдут с 21 по 23 февраля. Сотрудникам правоохранительных органов поможет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме проверок на дорогах, к которым водителей просят отнестись с пониманием, жителей региона просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции либо по телефону 112. В ГАИ напомнили, что за вождение в пьяном виде у водителей заберут права на 1,5-2 года и накажут штрафом в размере 45 тысяч рублей. За повторное правонарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы и изъятием автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В День защитника Отечества и накануне праздника сотрудники госавтоинспекции Челябинской области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция совместно с передвижной медицинской лабораторией проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД Рейды пройдут с 21 по 23 февраля. Сотрудникам правоохранительных органов поможет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме проверок на дорогах, к которым водителей просят отнестись с пониманием, жителей региона просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции либо по телефону 112. В ГАИ напомнили, что за вождение в пьяном виде у водителей заберут права на 1,5-2 года и накажут штрафом в размере 45 тысяч рублей. За повторное правонарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы и изъятием автомобиля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям