В День защитника Отечества челябинская ГАИ проведет тотальные проверки на трезвость

В День защитника Отечества и накануне праздника сотрудники госавтоинспекции Челябинской области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госавтоинспекция совместно с передвижной медицинской лабораторией проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД
Рейды пройдут с 21 по 23 февраля. Сотрудникам правоохранительных органов поможет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме проверок на дорогах, к которым водителей просят отнестись с пониманием, жителей региона просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции либо по телефону 112.
В ГАИ напомнили, что за вождение в пьяном виде у водителей заберут права на 1,5-2 года и накажут штрафом в размере 45 тысяч рублей. За повторное правонарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы и изъятием автомобиля.
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