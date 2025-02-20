20 февраля 2025

В День защитника Отечества челябинская ГАИ проведет тотальные проверки на трезвость

С 21 по 23 февраля челябинская ГАИ проведет тотальные проверки на трезвость
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В канун праздников ГАИ проведет тотальные проверки водителей на трезвость Фото:

В День защитника Отечества и накануне праздника сотрудники госавтоинспекции Челябинской области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Госавтоинспекция совместно с передвижной медицинской лабораторией проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД

Рейды пройдут с 21 по 23 февраля. Сотрудникам правоохранительных органов поможет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме проверок на дорогах, к которым водителей просят отнестись с пониманием, жителей региона просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции либо по телефону 112.

В ГАИ напомнили, что за вождение в пьяном виде у водителей заберут права на 1,5-2 года и накажут штрафом в размере 45 тысяч рублей. За повторное правонарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы и изъятием автомобиля.

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В День защитника Отечества и накануне праздника сотрудники госавтоинспекции Челябинской области проведут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция совместно с передвижной медицинской лабораторией проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Подобные проверки пройдут на всей территории Челябинской области», — уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД Рейды пройдут с 21 по 23 февраля. Сотрудникам правоохранительных органов поможет мобильный комплекс «Передвижной пункт медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме проверок на дорогах, к которым водителей просят отнестись с пониманием, жителей региона просят сообщать о пьяных водителях в дежурную часть полиции либо по телефону 112. В ГАИ напомнили, что за вождение в пьяном виде у водителей заберут права на 1,5-2 года и накажут штрафом в размере 45 тысяч рублей. За повторное правонарушение возможна уголовная ответственность с лишением свободы и изъятием автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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