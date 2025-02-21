Полиция проверяет ТЦ «IMall ЭСПЛАНАДА» после поступившей угрозы

Полиция приехала к торговому центру
К торговому центру «IMall ЭСПЛАНАДА» подъехали наряды полиции. Они проверяют ТЦ после поступившей угрозы. Читатель URA.RU прислал в редакцию видео с места событий.
«Эвакуации вроде нет, но к ТЦ приехала полиция», — сообщила читательница агентства. В министерстве территориального развития сообщили, что это меры реагирования на поступившие угрозы безопасности.
В ведомстве отмечают, что поводов для паники нет. Правоохранительные органы все проверят. Горожанам следует сохранять спокойствие.
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