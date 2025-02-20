В ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире

В Нягани (ХМАО) при пожаре в квартире на улице Серова погибла женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«Прокуратурой Нягани организована проверка по факту пожара, произошедшего 21 февраля 2025 года в многоквартирном жилом доме по улице Серова, в результате которого погибла женщина. По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокурор Нягани Марат Тубеев лично выезжал на место происшествия», — сказано в сообщении.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура ведет расследование.
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