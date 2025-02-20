20 февраля 2025

В ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведется проверка по факту гибели женщины
Ведется проверка по факту гибели женщины Фото:

В Нягани (ХМАО) при пожаре в квартире на улице Серова погибла женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Прокуратурой Нягани организована проверка по факту пожара, произошедшего 21 февраля 2025 года в многоквартирном жилом доме по улице Серова, в результате которого погибла женщина. По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокурор Нягани Марат Тубеев лично выезжал на место происшествия», — сказано в сообщении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура ведет расследование.

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В Нягани (ХМАО) при пожаре в квартире на улице Серова погибла женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «Прокуратурой Нягани организована проверка по факту пожара, произошедшего 21 февраля 2025 года в многоквартирном жилом доме по улице Серова, в результате которого погибла женщина. По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокурор Нягани Марат Тубеев лично выезжал на место происшествия», — сказано в сообщении. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура ведет расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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