Мойку в Каменске-Уральском, где издевались над студентками, закрыли

В Каменске-Уральском закрыли автомойку, где в январе издевателись над двумя девушками, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«На данном этапе все лица задержаны, завтра им должны избрать меру пресечения. А сегодня, 22 февраля, мойку закрыли, на ней появилась вывеска „Не работает“», — рассказал telegram-канал «Подслушано в Каменск-Уральский».
О ЧП в Каменске-Уральском URA.RU подробно рассказывало накануне. Согласно предварительным данным, компания из трех парней в начале января похитила девушек из дома, когда они отмечали день рождения. Агрессоры отвезли жертв на мойку, заперли и стали обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства они записывали на видео. Причиной зверских пыток мог стать отказ одной из жертв встречаться с участником банды.
Банду задержали лишь накануне. Сначала ей вменяли только хулигантство. Потом статьи ужесточили: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), п. п. «а», «в „, „д“, „ж“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. „а“ ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
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