21 февраля 2025

Врача из ХМАО посадят на 4 года за подделку больничных

© Служба новостей «URA.RU»
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Суммы взяток у врача варьировались от 12 до 20 тысяч рублей
Суммы взяток у врача варьировались от 12 до 20 тысяч рублей Фото:

Врачу-офтальмологу из Лянторской городской больницы вынесли обвинительный приговор. Она признана виновной в получении взяток за открытие больничных листов, при отсутствии заболеваний у пациента. Сейчас ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

«Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении врача-офтальмолога БУ ХМАО – Югры "Лянторская городская больница". Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)… Приговором суда, виновной назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, с испытательным сроком три года», — написано в telegram-канале ведомства.

Суммы взяток варьировались от 12 до 20 тысяч рублей. Следствием доказано четыре эпизода

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Врачу-офтальмологу из Лянторской городской больницы вынесли обвинительный приговор. Она признана виновной в получении взяток за открытие больничных листов, при отсутствии заболеваний у пациента. Сейчас ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по ХМАО. «Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении врача-офтальмолога БУ ХМАО – Югры "Лянторская городская больница". Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)… Приговором суда, виновной назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, с испытательным сроком три года», — написано в telegram-канале ведомства. Суммы взяток варьировались от 12 до 20 тысяч рублей. Следствием доказано четыре эпизода
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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