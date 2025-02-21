Врача из ХМАО посадят на 4 года за подделку больничных

Врачу-офтальмологу из Лянторской городской больницы вынесли обвинительный приговор. Она признана виновной в получении взяток за открытие больничных листов, при отсутствии заболеваний у пациента. Сейчас ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщили в СУ СКР по ХМАО.
«Сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении врача-офтальмолога БУ ХМАО – Югры "Лянторская городская больница". Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)… Приговором суда, виновной назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на четыре года, с испытательным сроком три года», — написано в telegram-канале ведомства.
Суммы взяток варьировались от 12 до 20 тысяч рублей. Следствием доказано четыре эпизода
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