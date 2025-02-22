22 февраля 2025
21 февраля 2025

В Екатеринбурге внезапно умер чиновник, помогавший детям. Фото

Директор екатеринбургского центра «Форпост» Леготин скончался в 35 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодежный лекторий на Октябрьской площади. Екатеринбург , леготин максим
Друзья и коллеги Максима Леготина шокированы Фото:

В Екатеринбурге умер директор муниципального центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максим Леготин. Об этом сообщил директор мэрского департамента молодежной политики Артем Николаев в своем telegram-канале.

«Сегодня не стало моего друга и коллеги, директора Центра социально-психологической помощи детям и молодежи „Форпост“ Максима Павловича Леготина. Для меня Максим Павлович всегда был примером порядочного и честного человека, который любил свою семью, друзей и работу. Настоящий профессионал, сильный руководитель, с которым любая задача решалась быстро и эффективно», — написал Николаев.

Леготину было всего 35 лет, заболеваниями, по данным URA.RU, он не страдал. «Просто остановилось сердце», — передал собеседник агентства. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Максима Леготина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге умер директор муниципального центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максим Леготин. Об этом сообщил директор мэрского департамента молодежной политики Артем Николаев в своем telegram-канале. «Сегодня не стало моего друга и коллеги, директора Центра социально-психологической помощи детям и молодежи „Форпост“ Максима Павловича Леготина. Для меня Максим Павлович всегда был примером порядочного и честного человека, который любил свою семью, друзей и работу. Настоящий профессионал, сильный руководитель, с которым любая задача решалась быстро и эффективно», — написал Николаев. Леготину было всего 35 лет, заболеваниями, по данным URA.RU, он не страдал. «Просто остановилось сердце», — передал собеседник агентства. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Максима Леготина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...