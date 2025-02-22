В Екатеринбурге умер директор муниципального центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максим Леготин. Об этом сообщил директор мэрского департамента молодежной политики Артем Николаев в своем telegram-канале.
«Сегодня не стало моего друга и коллеги, директора Центра социально-психологической помощи детям и молодежи „Форпост“ Максима Павловича Леготина. Для меня Максим Павлович всегда был примером порядочного и честного человека, который любил свою семью, друзей и работу. Настоящий профессионал, сильный руководитель, с которым любая задача решалась быстро и эффективно», — написал Николаев.
Леготину было всего 35 лет, заболеваниями, по данным URA.RU, он не страдал. «Просто остановилось сердце», — передал собеседник агентства. URA.RU выражает соболезнования родным и близким Максима Леготина.
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