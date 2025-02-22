22 февраля 2025
21 февраля 2025

Махонин показал обновленную выставку про СВО после масштабной реновации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка стала продолжением экспозиции «Оружие Победы»
Выставка стала продолжением экспозиции «Оружие Победы» Фото:

В Перми после масштабного обновления вновь распахнула свои двери выставка «Мы защищаем свой родной дом», посвященная спецоперации и подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«В год 80-летия великой Победы и год защитника Отечества обновили и расширили экспозицию любимой многими выставки. Сегодня (22 февраля — прим. URA.RU) вместе с жителями впервые увидел обновленные залы. Уверен, что каждый должен познакомиться с историей наших героев и тружеников тыла», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Что изменилось:

  • добавлен стенд, посвященный подвигу эвакуации, который Молотовская область совершила в годы ВОВ. В Прикамье переезжали и сразу начинали работать предприятия, театры и музеи;
  • появился подробный рассказ о легендарной «дивизии черных ножей» — Уральского добровольческого танкового корпуса. Отдельный блок посвятили врачам, которые спасали раненых;
  • добавлены экспозиции с историей прикамских предприятий — «Пермской нефти» и «Взрывателей марки ЗиД»;
  • экспозиция, посвященная участникам спецоперации, дополнена подробной информацией о помощи подшефному Северодонецку (ЛНР).

Выставку регулярно модернизируют. За ее основу взяли экспозицию «Оружие Победы». Последнее обновление произошло в середине февраля.

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В Перми после масштабного обновления вновь распахнула свои двери выставка «Мы защищаем свой родной дом», посвященная спецоперации и подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «В год 80-летия великой Победы и год защитника Отечества обновили и расширили экспозицию любимой многими выставки. Сегодня (22 февраля — прим. URA.RU) вместе с жителями впервые увидел обновленные залы. Уверен, что каждый должен познакомиться с историей наших героев и тружеников тыла», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Что изменилось: Выставку регулярно модернизируют. За ее основу взяли экспозицию «Оружие Победы». Последнее обновление произошло в середине февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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