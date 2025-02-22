В Перми после масштабного обновления вновь распахнула свои двери выставка «Мы защищаем свой родной дом», посвященная спецоперации и подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«В год 80-летия великой Победы и год защитника Отечества обновили и расширили экспозицию любимой многими выставки. Сегодня (22 февраля — прим. URA.RU) вместе с жителями впервые увидел обновленные залы. Уверен, что каждый должен познакомиться с историей наших героев и тружеников тыла», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Что изменилось:
- добавлен стенд, посвященный подвигу эвакуации, который Молотовская область совершила в годы ВОВ. В Прикамье переезжали и сразу начинали работать предприятия, театры и музеи;
- появился подробный рассказ о легендарной «дивизии черных ножей» — Уральского добровольческого танкового корпуса. Отдельный блок посвятили врачам, которые спасали раненых;
- добавлены экспозиции с историей прикамских предприятий — «Пермской нефти» и «Взрывателей марки ЗиД»;
- экспозиция, посвященная участникам спецоперации, дополнена подробной информацией о помощи подшефному Северодонецку (ЛНР).
Выставку регулярно модернизируют. За ее основу взяли экспозицию «Оружие Победы». Последнее обновление произошло в середине февраля.
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