Онищенко успокоил россиян по поводу метапневмовируса

В текущем эпидемическом сезоне в России не следует ожидать всплеска заболеваемости метапневмовирусом. Такое мнение выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
«Метапневмовирус мы давно знаем, мы за ним наблюдаем, и в этом сезоне уж точно он нам не грозит, а сезон у нас осенне-зимний закончится в марте, даже если придет новый агрессивный подвид, субштамм метапневмовируса, он уже не успеет „раскрутиться“», — сказал Онищенко. Его слова передает ТАСС.
Эпидемиолог также подчеркнул важность подготовки к следующему эпидемическому сезону. Он отметил, что уже началась работа по производству вакцин против гриппа, а также подготовка промышленного банка для производства значительного количества доз вакцины. Эксперт порекомендовал придерживаться здорового образа жизни как меры профилактики.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается распространение метапневмовируса, происходящего из Китая. Родители выражают свое недовольство из-за длительных очередей в детских медицинских учреждениях, где им приходится ожидать обслуживания в течение нескольких часов. Согласно опубликованным данным, заболевание проявляется через симптомы, такие как повышенная температура до 38 °C, продолжающаяся на протяжении недели, озноб, интенсивный кашель и затрудненное дыхание, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.