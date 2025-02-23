Онищенко успокоил россиян по поводу метапневмовируса

Онищенко: метапневмовирус в этом сезоне россиянам не грозит
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Всплеск метапневмовируса в РФ не ожидается
Всплеск метапневмовируса в РФ не ожидается Фото:

В текущем эпидемическом сезоне в России не следует ожидать всплеска заболеваемости метапневмовирусом. Такое мнение выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

«Метапневмовирус мы давно знаем, мы за ним наблюдаем, и в этом сезоне уж точно он нам не грозит, а сезон у нас осенне-зимний закончится в марте, даже если придет новый агрессивный подвид, субштамм метапневмовируса, он уже не успеет „раскрутиться“», — сказал Онищенко. Его слова передает ТАСС. 

Эпидемиолог также подчеркнул важность подготовки к следующему эпидемическому сезону. Он отметил, что уже началась работа по производству вакцин против гриппа, а также подготовка промышленного банка для производства значительного количества доз вакцины. Эксперт порекомендовал придерживаться здорового образа жизни как меры профилактики.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается распространение метапневмовируса, происходящего из Китая. Родители выражают свое недовольство из-за длительных очередей в детских медицинских учреждениях, где им приходится ожидать обслуживания в течение нескольких часов. Согласно опубликованным данным, заболевание проявляется через симптомы, такие как повышенная температура до 38 °C, продолжающаяся на протяжении недели, озноб, интенсивный кашель и затрудненное дыхание, передает RT.

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В текущем эпидемическом сезоне в России не следует ожидать всплеска заболеваемости метапневмовирусом. Такое мнение выразил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. «Метапневмовирус мы давно знаем, мы за ним наблюдаем, и в этом сезоне уж точно он нам не грозит, а сезон у нас осенне-зимний закончится в марте, даже если придет новый агрессивный подвид, субштамм метапневмовируса, он уже не успеет „раскрутиться“», — сказал Онищенко. Его слова передает ТАСС.  Эпидемиолог также подчеркнул важность подготовки к следующему эпидемическому сезону. Он отметил, что уже началась работа по производству вакцин против гриппа, а также подготовка промышленного банка для производства значительного количества доз вакцины. Эксперт порекомендовал придерживаться здорового образа жизни как меры профилактики. Ранее сообщалось, что в России наблюдается распространение метапневмовируса, происходящего из Китая. Родители выражают свое недовольство из-за длительных очередей в детских медицинских учреждениях, где им приходится ожидать обслуживания в течение нескольких часов. Согласно опубликованным данным, заболевание проявляется через симптомы, такие как повышенная температура до 38 °C, продолжающаяся на протяжении недели, озноб, интенсивный кашель и затрудненное дыхание, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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