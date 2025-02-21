Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса

SHOT: основные симптомы метапневмовируса — температура, кашель и озноб
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным источника, при заболевании HMPV высокая температура держится неделю
По данным источника, при заболевании HMPV высокая температура держится неделю Фото:

Среди симптомов метапневмовируса (HMPV) чаще всего встречается высокая температура, озноб и сильный кашель. Как передают telegram-каналы, дети находятся в особой группе риска. 

«Температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка, как и бывает при метапневмовирусе», — передает telegram-канал SHOT. Отмечается, что такие же симптомы наблюдались и у туристов из РФ, которые заразились HMPV в начале января на курортах Китая и Индии.

Особая группа риска — дети. У некоторых из них температура достигает 39,5 градуса, а привычные жаропонижающие средства оказываются неэффективными. Часто приходится вызывать скорую помощь, использовать свечи и проводить обтирания.

Метапневмовирус уже зафиксирован в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Статистика показывает, что более половины случаев заболевания приходится на детей. В результате школы и детские сады продолжают закрываться на карантин из-за распространения HMPV.

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Среди симптомов метапневмовируса (HMPV) чаще всего встречается высокая температура, озноб и сильный кашель. Как передают telegram-каналы, дети находятся в особой группе риска.  «Температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка, как и бывает при метапневмовирусе», — передает telegram-канал SHOT. Отмечается, что такие же симптомы наблюдались и у туристов из РФ, которые заразились HMPV в начале января на курортах Китая и Индии. Особая группа риска — дети. У некоторых из них температура достигает 39,5 градуса, а привычные жаропонижающие средства оказываются неэффективными. Часто приходится вызывать скорую помощь, использовать свечи и проводить обтирания. Метапневмовирус уже зафиксирован в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Статистика показывает, что более половины случаев заболевания приходится на детей. В результате школы и детские сады продолжают закрываться на карантин из-за распространения HMPV.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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