23 февраля 2025

В Свердловской области продается классический винтажный автомобиль. Фото

В Алапаевске продают Buick Riviera с пробегом в миллион километров
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина продается за 2 555 555 миллиона рублей
Машина продается за 2 555 555 миллиона рублей Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) продают знаковую для американского автопрома Buick Riviera с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1971 году и продается за 2,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Одна красавица в продаже на РФ, легендарный BUICK RIVIERA 1971 года выпуска с бигблоком V8 7.5л в самом стильном кузове BOATTAIL. Автомобиль комплектный, на уверенном ходу, но требует любви и внимания», — написано в объявлении. По словам продавца, машина на учете с 80-х годов и пользуется большим интересом у покупателей.

Buick Riviera 1971 года — это знаковая модель для 70-х, популярна среди поклонников классических автомобилей. Кузов boattail (в переводе означает «хвост лодки») имеет характерный дизайн и напоминает силуэт лодки, из-за которого она так знаменита.

Она была одним из флагманов марки Buick, привлекавшим внимание своим внешним видом и высококлассным оснащением. Также была одним из символов своего времени.

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В Алапаевске (Свердловская область) продают знаковую для американского автопрома Buick Riviera с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1971 году и продается за 2,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Одна красавица в продаже на РФ, легендарный BUICK RIVIERA 1971 года выпуска с бигблоком V8 7.5л в самом стильном кузове BOATTAIL. Автомобиль комплектный, на уверенном ходу, но требует любви и внимания», — написано в объявлении. По словам продавца, машина на учете с 80-х годов и пользуется большим интересом у покупателей. Buick Riviera 1971 года — это знаковая модель для 70-х, популярна среди поклонников классических автомобилей. Кузов boattail (в переводе означает «хвост лодки») имеет характерный дизайн и напоминает силуэт лодки, из-за которого она так знаменита. Она была одним из флагманов марки Buick, привлекавшим внимание своим внешним видом и высококлассным оснащением. Также была одним из символов своего времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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