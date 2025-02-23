В Алапаевске (Свердловская область) продают знаковую для американского автопрома Buick Riviera с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1971 году и продается за 2,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Одна красавица в продаже на РФ, легендарный BUICK RIVIERA 1971 года выпуска с бигблоком V8 7.5л в самом стильном кузове BOATTAIL. Автомобиль комплектный, на уверенном ходу, но требует любви и внимания», — написано в объявлении. По словам продавца, машина на учете с 80-х годов и пользуется большим интересом у покупателей.
Buick Riviera 1971 года — это знаковая модель для 70-х, популярна среди поклонников классических автомобилей. Кузов boattail (в переводе означает «хвост лодки») имеет характерный дизайн и напоминает силуэт лодки, из-за которого она так знаменита.
Она была одним из флагманов марки Buick, привлекавшим внимание своим внешним видом и высококлассным оснащением. Также была одним из символов своего времени.
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