«Подниму хайп»: скандальный депутат пригрозил выдернуть мэра Екатеринбурга из отпуска из-за сотовой вышки

Депутат гордумы Александр Колесников, высказывания которого часто разбирают на цитаты, потребовал привлечь мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который сейчас находится в отпуске, к решению проблемы с постройкой сотовой вышки на Сортировке. Иначе будет хайп, заявил Колесников на заседании комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, передает корреспондент URA.RU.
«У нас очень интересная ситуация на Пехотинцев, 12. Какие-то люди ставят вышку сотовой связи. Здесь нет, к сожалению, земельного комитета, который выдает разрешения и представителя МГИСО. Когда я им задаю вопрос, на каком основании вы выдали разрешения на раскопки, они говорят: у вас участок не зарегистрирован, жители не заявили права. Протокольно: немедленно обратиться к товарищу Орлову и провести проверку в соответствии с нарушением правил благоустройства . В случае нарушения привлечь к ответственности, будьте любезны. Чтоб до думы у меня информация была, а иначе на заседании я подниму хайп. Все слышали?», — пригрозил Колесников. Ему ответили, что Орлов в отпуске. Тогда ответственность переложили на первого замглавы Игоря Сутягина.
На этом же заседании обсудили поправки в закон о контроле сферы ЖКХ. Колесников не согласился с новым принципом оценки нарушений со стороны управляющих компаний, который регламентирует новый федеральный закон №540. Депутат назвал его «корявым».
«Но мы вынуждены работать в таких условиях. Надо учитывать за квадратный метр количество нарушений. Однако, к сожалению, у нас в Госдуме законы принимают люди, которые не живут в многоквартирных домах. Они живут на Рублевке, наверное», — подытожил Александр Колесников.
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