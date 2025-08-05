В аэропорту Екатеринбурга у двух пассажирок из Китая нашли 34 кило бижутерии. Фото

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Девушкам грозит крупный штраф (архивное фото)
Девушкам грозит крупный штраф (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 34 килограмма бижутерии у двух россиянок, прилетевших из Ханчжоу (Китай) транзитом через Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«По прибытии из Алма-Аты женщины были остановлены инспекторами в международном зале прибытия. При себе у них были большие коробки, в которых находилось шесть тысяч различных украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок для изготовления бижутерии», — пояснили там.

Пассажирки признались, что везли украшения на продажу. Партию отправили на экспертизу, а на девушек завели административные протоколы. Им грозит крупный штраф.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 34 килограмма бижутерии у двух россиянок, прилетевших из Ханчжоу (Китай) транзитом через Казахстан. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «По прибытии из Алма-Аты женщины были остановлены инспекторами в международном зале прибытия. При себе у них были большие коробки, в которых находилось шесть тысяч различных украшений, поделочных камней, фигурок и заготовок для изготовления бижутерии», — пояснили там. Пассажирки признались, что везли украшения на продажу. Партию отправили на экспертизу, а на девушек завели административные протоколы. Им грозит крупный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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