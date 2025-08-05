В 75% регионов зафиксировали снижение количества избирателей

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Общее снижение численности избирателей отмечено в 67 из 89 субъектов
Общее снижение численности избирателей отмечено в 67 из 89 субъектов Фото:

Число избирателей, проживающих на территории России снизилось почти на 125 тысяч человек и составило 111,4 миллиона. В то же время количество граждан с правом голоса за пределами страны увеличилось с 1,78 млн до 1,79 млн, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Снижение числа избирателей зафиксировано в большинстве российских регионов. Согласно информации комиссии, наиболее заметное уменьшение произошло в Луганской народной республике (минус 27 тысяч человек), Херсонской (минус 26,5 тысячи) и Ростовской (минус 15 тысяч) областях. Также значительный отток зафиксирован в Кемеровской, Свердловской и Нижегородской областях, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦИК.

В то же время в 22 регионах страны отмечен прирост числа избирателей. Наибольший рост произошел в Санкт-Петербурге: количество граждан, имеющих право голоса, увеличилось почти на 72 тысячи. Существенный прирост зафиксирован также в Московской области (плюс 21 тысяча), Чеченской Республике (плюс 13 тысяч), а также в Краснодарском крае, Дагестане, Туве и Кабардино-Балкарии.

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Число избирателей, проживающих на территории России снизилось почти на 125 тысяч человек и составило 111,4 миллиона. В то же время количество граждан с правом голоса за пределами страны увеличилось с 1,78 млн до 1,79 млн, следует из данных Центризбиркома (ЦИК). Снижение числа избирателей зафиксировано в большинстве российских регионов. Согласно информации комиссии, наиболее заметное уменьшение произошло в Луганской народной республике (минус 27 тысяч человек), Херсонской (минус 26,5 тысячи) и Ростовской (минус 15 тысяч) областях. Также значительный отток зафиксирован в Кемеровской, Свердловской и Нижегородской областях, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦИК. В то же время в 22 регионах страны отмечен прирост числа избирателей. Наибольший рост произошел в Санкт-Петербурге: количество граждан, имеющих право голоса, увеличилось почти на 72 тысячи. Существенный прирост зафиксирован также в Московской области (плюс 21 тысяча), Чеченской Республике (плюс 13 тысяч), а также в Краснодарском крае, Дагестане, Туве и Кабардино-Балкарии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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