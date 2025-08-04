84-летняя свердловчанка вынуждена собирать дождевую воду, чтобы выжить. Видео

05 августа 2025 в 08:44 Размер текста - 17 +

Пенсионерка собирает воду для бытовых нужд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Октябрьский Сысертского муниципального округа Свердловской области 84-летняя Мария Жаринова и ее 86-летний супруг вот уже год живут без доступа к воде. Единственная колонка, расположенная у их дома на улице Салавата Юлаева, 20, отключена, а восстановление водоснабжения, по словам женщины, местные власти считают «нерентабельным». О том, как выживают пенсионеры и откуда берут воду для питья и бытовых нужд — в материале URA.RU. Жизнь на дождевой воде «Я физически не могу носить воду. Мне приходится просить у соседей хотя бы ведро», — с горечью рассказывает Мария Степановна. Ее голос пронизан отчаянием. «Сил практически не осталось, и с каждым шагом передвигаться становится все труднее». Пенсионерка больше 30 лет пользовалась колонкой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Перенесенные инфаркты, инсульт и операция по стентированию наложили свой отпечаток на ее здоровье, делая самостоятельное обеспечение водой практически невозможным. Для питья она вынуждена полагаться на доброту соседей, которые, к слову, оказывают посильную помощь, принося продукты и воду. «Без их поддержки нам было бы не выжить», — признается она. Однако бытовые нужды — уборка, мытье посуды, приготовление пищи — решаются за счет сбора дождевой воды. Этот вынужденный метод, как отмечает пенсионерка, «крайне тяжел». «Представьте себе: каждый день, в любую погоду пожилой человек, чье здоровье подорвано годами, вынужден собирать воду с неба, чтобы просто выжить», — посетовала она. «Времени у нас осталось совсем немного. Неужели невозможно проявить к нам хотя бы минимальное сострадание?». Колонка для одного жителя — невыгодно Мария Степановна неоднократно обращалась в местную администрацию с просьбой восстановить водоснабжение. Ответ, по ее словам, был обескураживающим: «Поддерживать работу колонки ради одного человека мы не будем». Мария Степановна несколько раз обращалась за помощью в администрацию, но безуспешно (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Ей предлагали оформить лицевой счет, обещая после этого вернуть подачу воды, но и этот вариант впоследствии был отвергнут. Альтернатива в виде бурения индивидуальной скважины также оказалась недоступной из-за отсутствия у пожилой пары необходимых средств. «Если я подключу вам колонку, через сколько лет она окупится?» — такой риторический вопрос, по словам Марии Степановны, задал руководитель местного ЖКХ на одном из собраний. «Эта фраза, как нож, ранит в самое сердце, обнажая циничное отношение к проблемам простых людей». После замены ржавых труб коммунальные службы обещали восстановить работу водоразбора, однако эти обещания так и не были выполнены. «Если бы у нас были средства на бурение скважины, подобных трудностей удалось бы избежать. Однако на данный момент такой возможности нет: финансовые ресурсы ограничены, а времени, возможно, осталось совсем немного — год или два». Поддержка соседей Семья Жариновых живет в поселке только с мая по октябрь: «В городе мне воздуха не хватает, а летом только здесь могу быть», — объясняет Мария Степановна. Рядом проживает еще одна пенсионерка-инвалид, которая также испытывает трудности с передвижением и доступом к воде. «Спасибо соседям — они нам помогают. Но ведь это не выход», — говорит Мария Степановна. Мария Степановна собирает дождевую воду, чтобы вымыть посуду (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Женщина испытывает значительный дискомфорт из-за того, что ей приходится часто обращаться к соседям за помощью. «Хотя они никак не выражают недовольства и не делают замечаний, мне все равно неудобно — порой кажется, будто я становлюсь попрошайкой», — отметила Жаринова. «Я прекрасно осознаю, что в реалиях советского времени взаимовыручка была нормой. Люди привыкли опираться друг на друга, ведь коллективизм был фундаментом общества, а просьба о помощи не воспринималась как проявление слабости или неумения справиться. Но вот внутреннее чувство стеснения и дискомфорта никуда не исчезает. Оно возникает каждый раз, когда возникает реальная потребность обратиться за помощью», — поделилась свердловчанка. По ее словам, в советское время некоторые жители провели себе водопровод, но центральная колонка оставалась единственным источником воды для большинства. «Сейчас она полностью разрушена: металлическая крышка люка отсутствует, железобетонная плита перекошена, а сама колонка не работает уже почти год. Администрация проявляет полное безразличие к нашей проблеме. Особенно огорчает то, что подобное отношение демонстрируется по отношению к людям пожилого возраста», — посетовала пенсионерка. Обращение к президенту После отсутствия решения на местном уровне Мария Степановна дважды обратилась на прямую линию с президентом России — в прошлом и текущем году. Вопросом заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта: они выехали на место, зафиксировали состояние водоразборной колонки и пообещали содействие в решении проблемы. Как сообщили URA.RU в свердловском отделении Народного фронта, организация приступила к рассмотрению проблемы отсутствия водоснабжения в поселке Октябрьский Сысертского муниципального округа. «В настоящее время единственным источником воды для жителей остается колонка, расположенная возле дома Марии Степановны. Законность действий чиновников и коммунальщиков по нашему запросу проверит обратная прокуратура, куда нами был направлен запрос», — отметили в организации. Редакция агентства направила запрос в Октябрьскую сельскую администрацию. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Октябрьский Сысертского муниципального округа Свердловской области 84-летняя Мария Жаринова и ее 86-летний супруг вот уже год живут без доступа к воде. Единственная колонка, расположенная у их дома на улице Салавата Юлаева, 20, отключена, а восстановление водоснабжения, по словам женщины, местные власти считают «нерентабельным». О том, как выживают пенсионеры и откуда берут воду для питья и бытовых нужд — в материале URA.RU. «Я физически не могу носить воду. Мне приходится просить у соседей хотя бы ведро», — с горечью рассказывает Мария Степановна. Ее голос пронизан отчаянием. «Сил практически не осталось, и с каждым шагом передвигаться становится все труднее». Перенесенные инфаркты, инсульт и операция по стентированию наложили свой отпечаток на ее здоровье, делая самостоятельное обеспечение водой практически невозможным. Для питья она вынуждена полагаться на доброту соседей, которые, к слову, оказывают посильную помощь, принося продукты и воду. «Без их поддержки нам было бы не выжить», — признается она. Однако бытовые нужды — уборка, мытье посуды, приготовление пищи — решаются за счет сбора дождевой воды. Этот вынужденный метод, как отмечает пенсионерка, «крайне тяжел». «Представьте себе: каждый день, в любую погоду пожилой человек, чье здоровье подорвано годами, вынужден собирать воду с неба, чтобы просто выжить», — посетовала она. «Времени у нас осталось совсем немного. Неужели невозможно проявить к нам хотя бы минимальное сострадание?». Мария Степановна неоднократно обращалась в местную администрацию с просьбой восстановить водоснабжение. Ответ, по ее словам, был обескураживающим: «Поддерживать работу колонки ради одного человека мы не будем». Ей предлагали оформить лицевой счет, обещая после этого вернуть подачу воды, но и этот вариант впоследствии был отвергнут. Альтернатива в виде бурения индивидуальной скважины также оказалась недоступной из-за отсутствия у пожилой пары необходимых средств. «Если я подключу вам колонку, через сколько лет она окупится?» — такой риторический вопрос, по словам Марии Степановны, задал руководитель местного ЖКХ на одном из собраний. «Эта фраза, как нож, ранит в самое сердце, обнажая циничное отношение к проблемам простых людей». После замены ржавых труб коммунальные службы обещали восстановить работу водоразбора, однако эти обещания так и не были выполнены. «Если бы у нас были средства на бурение скважины, подобных трудностей удалось бы избежать. Однако на данный момент такой возможности нет: финансовые ресурсы ограничены, а времени, возможно, осталось совсем немного — год или два». Семья Жариновых живет в поселке только с мая по октябрь: «В городе мне воздуха не хватает, а летом только здесь могу быть», — объясняет Мария Степановна. Рядом проживает еще одна пенсионерка-инвалид, которая также испытывает трудности с передвижением и доступом к воде. «Спасибо соседям — они нам помогают. Но ведь это не выход», — говорит Мария Степановна. Женщина испытывает значительный дискомфорт из-за того, что ей приходится часто обращаться к соседям за помощью. «Хотя они никак не выражают недовольства и не делают замечаний, мне все равно неудобно — порой кажется, будто я становлюсь попрошайкой», — отметила Жаринова. «Я прекрасно осознаю, что в реалиях советского времени взаимовыручка была нормой. Люди привыкли опираться друг на друга, ведь коллективизм был фундаментом общества, а просьба о помощи не воспринималась как проявление слабости или неумения справиться. Но вот внутреннее чувство стеснения и дискомфорта никуда не исчезает. Оно возникает каждый раз, когда возникает реальная потребность обратиться за помощью», — поделилась свердловчанка. По ее словам, в советское время некоторые жители провели себе водопровод, но центральная колонка оставалась единственным источником воды для большинства. «Сейчас она полностью разрушена: металлическая крышка люка отсутствует, железобетонная плита перекошена, а сама колонка не работает уже почти год. Администрация проявляет полное безразличие к нашей проблеме. Особенно огорчает то, что подобное отношение демонстрируется по отношению к людям пожилого возраста», — посетовала пенсионерка. После отсутствия решения на местном уровне Мария Степановна дважды обратилась на прямую линию с президентом России — в прошлом и текущем году. Вопросом заинтересовались представители регионального отделения Народного фронта: они выехали на место, зафиксировали состояние водоразборной колонки и пообещали содействие в решении проблемы. Как сообщили URA.RU в свердловском отделении Народного фронта, организация приступила к рассмотрению проблемы отсутствия водоснабжения в поселке Октябрьский Сысертского муниципального округа. «В настоящее время единственным источником воды для жителей остается колонка, расположенная возле дома Марии Степановны. Законность действий чиновников и коммунальщиков по нашему запросу проверит обратная прокуратура, куда нами был направлен запрос», — отметили в организации. Редакция агентства направила запрос в Октябрьскую сельскую администрацию. Ответ будет опубликован, как только поступит.