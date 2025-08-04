04 августа 2025

Стало известно, кто устроил перфоманс с гигантскими пельменями в парке Екатеринбурга. Фото

Арт-объект с пельменями в Екатеринбурге установила команда «Стенограффии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огромные пельмени появились в пруду 4 августа
Огромные пельмени появились в пруду 4 августа Фото:

Переполошившие екатеринбуржцев огромные пельмени в Харитоновском парке оказались делом рук фестиваля уличного искусства «Стенограффия» и сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Об этом URA.RU рассказали авторы проекта.

«Нам было важно создать проект, в котором чувствуется любовь к Екатеринбургу и уважение к его культурному коду. У „Авиасейлс“ есть свои ценности, и чувство юмора — одно из ключевых. Мы выбрали пельмени не случайно: это образ, который одновременно говорит и о локальной идентичности, и о том, что все мы здесь — из одного теста», — рассказывает креативный продюсер и руководитель региональных направлений «Авиасейлс» Ксения Токарева. 

12 надувных пельменей создавали под заказ в течение месяца. Для создания арт-объекта использовались экологически чистые материалы, что гарантирует его полную безопасность для экосистемы пруда. Проект можно увидеть в Харитоновском парке до 5 августа включительно, после чего композицию перевезут на другую площадку.

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Переполошившие екатеринбуржцев огромные пельмени в Харитоновском парке оказались делом рук фестиваля уличного искусства «Стенограффия» и сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Об этом URA.RU рассказали авторы проекта. «Нам было важно создать проект, в котором чувствуется любовь к Екатеринбургу и уважение к его культурному коду. У „Авиасейлс“ есть свои ценности, и чувство юмора — одно из ключевых. Мы выбрали пельмени не случайно: это образ, который одновременно говорит и о локальной идентичности, и о том, что все мы здесь — из одного теста», — рассказывает креативный продюсер и руководитель региональных направлений «Авиасейлс» Ксения Токарева.  12 надувных пельменей создавали под заказ в течение месяца. Для создания арт-объекта использовались экологически чистые материалы, что гарантирует его полную безопасность для экосистемы пруда. Проект можно увидеть в Харитоновском парке до 5 августа включительно, после чего композицию перевезут на другую площадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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