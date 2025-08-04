Переполошившие екатеринбуржцев огромные пельмени в Харитоновском парке оказались делом рук фестиваля уличного искусства «Стенограффия» и сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс». Об этом URA.RU рассказали авторы проекта.
«Нам было важно создать проект, в котором чувствуется любовь к Екатеринбургу и уважение к его культурному коду. У „Авиасейлс“ есть свои ценности, и чувство юмора — одно из ключевых. Мы выбрали пельмени не случайно: это образ, который одновременно говорит и о локальной идентичности, и о том, что все мы здесь — из одного теста», — рассказывает креативный продюсер и руководитель региональных направлений «Авиасейлс» Ксения Токарева.
12 надувных пельменей создавали под заказ в течение месяца. Для создания арт-объекта использовались экологически чистые материалы, что гарантирует его полную безопасность для экосистемы пруда. Проект можно увидеть в Харитоновском парке до 5 августа включительно, после чего композицию перевезут на другую площадку.
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