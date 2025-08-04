Впоселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) в ДТП погиб 16-летний питбайкер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался питбайк, которым управлял несовершеннолетний. «В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести вреда здоровью, скончался при транспортировке в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры.
По факту трагедии проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ранее в поселке Бобровский Свердловской области также произошло ДТП с участием несовершеннолетних на питбайке — тогда 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка влетели в иномарку. Подростки выжили, но получили травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!