04 августа 2025

Малолетний питбайкер насмерть разбился под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток столкнулся с легковушкой
Подросток столкнулся с легковушкой Фото:

Впоселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) в ДТП погиб 16-летний питбайкер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался питбайк, которым управлял несовершеннолетний. «В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести вреда здоровью, скончался при транспортировке в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры.

По факту трагедии проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в поселке Бобровский Свердловской области также произошло ДТП с участием несовершеннолетних на питбайке — тогда 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка влетели в иномарку. Подростки выжили, но получили травмы. 

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Впоселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) в ДТП погиб 16-летний питбайкер. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.  По предварительным данным, водитель автомобиля Lada при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался питбайк, которым управлял несовершеннолетний. «В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести вреда здоровью, скончался при транспортировке в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении в telegram-канале прокуратуры. По факту трагедии проводится проверка. В ходе надзорных мероприятий также будет проверено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ранее в поселке Бобровский Свердловской области также произошло ДТП с участием несовершеннолетних на питбайке — тогда 14-летний водитель и 15-летняя пассажирка влетели в иномарку. Подростки выжили, но получили травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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