Перспективы развития бывшего СИЗО «Кресты» в Петербурге

Совладельцы девелоперской компании «КВС», Сергей Ярошенко и Владимир Трекин, приобрели имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» за 1,136 млрд рублей. На реставрацию объекта может уйти около семи лет. Об этом пишет «Деловой Петербург».
«Это сложный проект по целому ряду причин. Реконструкция и реставрация объектов культурного наследия подчас обходятся дороже, чем новое строительство. Редевелопмент „Крестов“ потребует миллиардных вложений. Вместе с тем расположение в историческом центре Петербурга вместе с грамотным подходом к реализации и насыщением площадки востребованными функциями позволит превратить „Кресты“ в новую точку притяжения горожан и туристов, создать культовое общественное пространство», — поделился президент GloraX Дмитрий Кашинский с «Деловым Петербургом».
Победители аукциона объявили о намерениях провести бережную реставрацию объекта, превратив его в уникальное общественное пространство. Запланированы создание музея истории «Крестов», гостиничный комплекс, рестораны, галереи и другие общественные пространства. Перед началом реставрации необходимо будет провести государственную историко-культурную экспертизу, чтобы определить предметы охраны. Эксперты предполагают, что охране подлежат не только фасады, но и внутренние планировки, решетки на окнах и забор по периметру. Проектирование может занять около двух лет, а сам проект может быть реализован в течение 4-7 лет в зависимости от сложности концепции и скорости прохождения согласований.
Проект вызвал различные мнения среди экспертов. Некоторые видят в нем огромный потенциал для создания нового культурного пространства, в то время как другие выражают опасения относительно жизнеспособности идеи превращения бывшей тюрьмы в место для отдыха и развлечений. Вопросы сохранения исторического наследия и адаптации к современным требованиям остаются открытыми. Необходимо учитывать состояние инженерных сетей, а также возможные сложности в взаимодействии с градозащитниками. Расположение объекта в депрессивной части района и проблемы с транспортной доступностью также могут повлиять на успешность проекта.
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