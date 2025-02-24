Челябинцы удивили депутата Госдумы Сардану Авксентьеву

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Сардана Авксентьева удивилась уровню подготовки челябинцев
Сардана Авксентьева удивилась уровню подготовки челябинцев Фото:

В Челябинске состоялась проектная сессия партии «Новые люди», главным гостем которой стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Как URA.RU сообщили в реготделении партии, Авксентьева удивилась уровню подготовки кандидатов.

«Мероприятие собрало почти 200 участников — будущих депутатов, которые приехали даже из дальних городов региона. Главным гостем мероприятия стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она и лидер регионального отделения „Новых людей“ Максим Гулин слушали идеи участников по итогам проектной сессии. Авксентьева была приятно удивлена и отметила высокий уровень подготовки южноуральцев», — сообщили в реготделении.

Больше всего Авксентьеву поразила девушка из Златоуста со своими идеями по теме ЖКХ. Ей Сардана даже предложила войти в свою фокус-группу.

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В Челябинске состоялась проектная сессия партии «Новые люди», главным гостем которой стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Как URA.RU сообщили в реготделении партии, Авксентьева удивилась уровню подготовки кандидатов. «Мероприятие собрало почти 200 участников — будущих депутатов, которые приехали даже из дальних городов региона. Главным гостем мероприятия стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она и лидер регионального отделения „Новых людей“ Максим Гулин слушали идеи участников по итогам проектной сессии. Авксентьева была приятно удивлена и отметила высокий уровень подготовки южноуральцев», — сообщили в реготделении. Больше всего Авксентьеву поразила девушка из Златоуста со своими идеями по теме ЖКХ. Ей Сардана даже предложила войти в свою фокус-группу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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