Челябинцы удивили депутата Госдумы Сардану Авксентьеву

В Челябинске состоялась проектная сессия партии «Новые люди», главным гостем которой стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Как URA.RU сообщили в реготделении партии, Авксентьева удивилась уровню подготовки кандидатов.
«Мероприятие собрало почти 200 участников — будущих депутатов, которые приехали даже из дальних городов региона. Главным гостем мероприятия стала депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она и лидер регионального отделения „Новых людей“ Максим Гулин слушали идеи участников по итогам проектной сессии. Авксентьева была приятно удивлена и отметила высокий уровень подготовки южноуральцев», — сообщили в реготделении.
Больше всего Авксентьеву поразила девушка из Златоуста со своими идеями по теме ЖКХ. Ей Сардана даже предложила войти в свою фокус-группу.
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