24 февраля 2025

Вокалистка-любимица Лазарева из ХМАО стала экспертом в музыкальном телешоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарев проявил трепетное отношение к Колесниковой с первых выступлений сургутянки
Лазарев проявил трепетное отношение к Колесниковой с первых выступлений сургутянки Фото:

Вокалистка из Сургута Анна Колесникова вошла в состав жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Певица обрела популярность после участия в проекте «Ну-ка, все вместе!», от которого и образован «хоровой» сезон. Тогда сургутянке удалось покорить своими выступлениями Сергея Лазарева, экс-председателя жюри.

«Новый опыт! Теперь эксперт „сотни“ (участников оценивают 100 экспертов — прим.ред.)», — написала Колесникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К публикации она приложила фотографии с закулисья шоу, готовящегося к старту второго сезона. На снимках сургутянка заняла свое кресло на «стене», где заседают жюри.

Сургутская вокалистка стала экспертом «сотни» спин-оффа шоу «Ну-ка, все вместе!»
Сургутская вокалистка стала экспертом «сотни» спин-оффа шоу «Ну-ка, все вместе!»
Фото:

На телевидение Колесникову привел успешный отбор на кастинг шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». С первого выступления перед жюри, которое показали в телеэфире, Сергей Лазарев проявил трепетное отношение к творчеству певицы. Сначала фольклорная манера вокала смутила шоумена, а затем привела в восторг. Чтобы любимица вышла в финал, он как председатель «сотни», изменил правила и пропустил ее в итоговое состязание. Однако победить Колесникова все-таки не смогла.

Между тем сам Лазарев объявил о своем уходе из «Ну-ка, все вместе!». Он сослался на эмоционально напряженную обстановку в коллективе проекта.

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Вокалистка из Сургута Анна Колесникова вошла в состав жюри музыкального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». Певица обрела популярность после участия в проекте «Ну-ка, все вместе!», от которого и образован «хоровой» сезон. Тогда сургутянке удалось покорить своими выступлениями Сергея Лазарева, экс-председателя жюри. «Новый опыт! Теперь эксперт „сотни“ (участников оценивают 100 экспертов — прим.ред.)», — написала Колесникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». К публикации она приложила фотографии с закулисья шоу, готовящегося к старту второго сезона. На снимках сургутянка заняла свое кресло на «стене», где заседают жюри. На телевидение Колесникову привел успешный отбор на кастинг шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». С первого выступления перед жюри, которое показали в телеэфире, Сергей Лазарев проявил трепетное отношение к творчеству певицы. Сначала фольклорная манера вокала смутила шоумена, а затем привела в восторг. Чтобы любимица вышла в финал, он как председатель «сотни», изменил правила и пропустил ее в итоговое состязание. Однако победить Колесникова все-таки не смогла. Между тем сам Лазарев объявил о своем уходе из «Ну-ка, все вместе!». Он сослался на эмоционально напряженную обстановку в коллективе проекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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