Появились кадры «дороги смерти» в Суджу с 300 сгоревшими машинами ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На «дороге смерти» уничтожено более 300 единиц техники ВСУ
На «дороге смерти» уничтожено более 300 единиц техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В сети появились кадры с «дорогой смерти», ведущей в Суджу Курской области. Здесь было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Видео опубликовали российские операторы беспилотников центра «Рубикон».

«Дорога Суджа-Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Более 300 единиц техники уже уничтожено на этой дороге», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Рубикона», который и опубликовал видео. На кадрах запечатлен участок протяженностью около 20 километров.

В сообщении центра говорится, что это место стало «могилой для украинских военных». В этом месте ВСУ сталкивались с российскими боевыми группами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появились кадры с «дорогой смерти», ведущей в Суджу Курской области. Здесь было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Видео опубликовали российские операторы беспилотников центра «Рубикон». «Дорога Суджа-Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Более 300 единиц техники уже уничтожено на этой дороге», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Рубикона», который и опубликовал видео. На кадрах запечатлен участок протяженностью около 20 километров. В сообщении центра говорится, что это место стало «могилой для украинских военных». В этом месте ВСУ сталкивались с российскими боевыми группами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...