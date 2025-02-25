Появились кадры «дороги смерти» в Суджу с 300 сгоревшими машинами ВСУ

В сети появились кадры с «дорогой смерти», ведущей в Суджу Курской области. Здесь было уничтожено более 300 единиц техники ВСУ. Видео опубликовали российские операторы беспилотников центра «Рубикон».
«Дорога Суджа-Юнаковка стала дорогой смерти для украинских нелегалов на броне. Более 300 единиц техники уже уничтожено на этой дороге», — говорится в сообщении официального telegram-канала «Рубикона», который и опубликовал видео. На кадрах запечатлен участок протяженностью около 20 километров.
В сообщении центра говорится, что это место стало «могилой для украинских военных». В этом месте ВСУ сталкивались с российскими боевыми группами.
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