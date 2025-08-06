Наемники из Мексики и Колумбии учатся работать с БПЛА в «Азове»*

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Наемников из Мексики учили применять БПЛА в учебном центре «Азова»*
Наемников из Мексики учили применять БПЛА в учебном центре «Азова»* Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Наемники из Мексики и Колумбии, участвующие в СВО на стороне Украины, проходили обучение управлению ударными беспилотниками в учебных центрах, связанных с признанным в России экстремистским и запрещенным полком «Азов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. 

«Несколько наемников из Мексики проходили обучение в учебном центре БПЛА, связанным с 3-й штурмовой бригадой запрещенного в РФ „Азова“. А один из наемников проходил как „гуманитарщик“ из логистического подразделения „Избранной роты“ иностранного легиона ГУР Украины, но также прошел обучение на БПЛА», — сообщает агентство.

По данным источника агентства, расследование в отношении испаноязычных наемников, служащих в интернациональном легионе украинского ГУР — в том числе в подразделении «Ethos», действующем в Харьковской области — проводится СБУ и украинской разведкой по запросу Национального разведывательного центра Мексики. Некоторых из них подозревают в том, что они вступили в легион ради получения опыта обращения с БПЛА, который впоследствии может быть использован в интересах международных преступных группировок, включая наркокартели.

Ранее сообщалось, что представители латиноамериканских картелей уже пересекали границу Украины и вступали в ряды ВСУ, чтобы получить опыт управления дронами, который впоследствии может быть использован в криминальных целях, в том числе в США. Аналитики отмечали, что подобные наемники часто сталкивались с тяжелыми потерями и были введены в заблуждение относительно условий службы, оказываясь в боевых подразделениях вместо обещанных мирных профессий.

*Азов — запрещенная в России террористическая организация

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Наемники из Мексики и Колумбии, участвующие в СВО на стороне Украины, проходили обучение управлению ударными беспилотниками в учебных центрах, связанных с признанным в России экстремистским и запрещенным полком «Азов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.  «Несколько наемников из Мексики проходили обучение в учебном центре БПЛА, связанным с 3-й штурмовой бригадой запрещенного в РФ „Азова“. А один из наемников проходил как „гуманитарщик“ из логистического подразделения „Избранной роты“ иностранного легиона ГУР Украины, но также прошел обучение на БПЛА», — сообщает агентство. По данным источника агентства, расследование в отношении испаноязычных наемников, служащих в интернациональном легионе украинского ГУР — в том числе в подразделении «Ethos», действующем в Харьковской области — проводится СБУ и украинской разведкой по запросу Национального разведывательного центра Мексики. Некоторых из них подозревают в том, что они вступили в легион ради получения опыта обращения с БПЛА, который впоследствии может быть использован в интересах международных преступных группировок, включая наркокартели. Ранее сообщалось, что представители латиноамериканских картелей уже пересекали границу Украины и вступали в ряды ВСУ, чтобы получить опыт управления дронами, который впоследствии может быть использован в криминальных целях, в том числе в США. Аналитики отмечали, что подобные наемники часто сталкивались с тяжелыми потерями и были введены в заблуждение относительно условий службы, оказываясь в боевых подразделениях вместо обещанных мирных профессий. *Азов — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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