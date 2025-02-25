Демограф Крупнов предупредил об уменьшении пенсий на 30%

Пенсии россиян к 2047 году могут уменьшиться почти на треть. Об этом сообщил демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«В своих расчетах я ориентировался на данные Росстата и в основу закладывал минимальный ущерб. Из этих данных следует, что к 2047 году пенсия россиян уменьшится на 30%», — сказал Крупнов. Его слова передает MK.RU.
Демограф отметил, что серьезные риски начнут проявляться к 2040 году, а пик ожидается в 2047 году. Он подчеркнул, что это всего лишь прогноз и никто не может быть уверен в том, что произойдет на самом деле.
Эксперт сделал свои выводы на трех ключевых факторах. Первый связан с низким уровнем демографической ситуации в стране. Второй фактор касается финансово-экономической сферы, где, по мнению Крупнова, в ближайшие годы не произойдут значительные структурные изменения. Третья причина заключается в инфляции и снижении стоимости рубля.
Ранее, как писал MK.RU, со следующего года граждане РФ смогут выходить на пенсию без подачи заявления. Сейчас же его необходимо подать за месяц до достижения пенсионного возраста через Госуслуги, в Социальном фонде или МФЦ.
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