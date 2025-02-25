Пермский прокурор проверил условия в колонии для юных преступников

Заместитель главного пермского прокурора Павел Попов провел проверку условий содержания осужденных, которые отбывают наказание в колонии для несовершеннолетних в Гамово Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального ведомства.
«Территорию колонии Павел Попов посетил вместе со специализированным прокурором Русланом Акбаевым. Был произведен обход территории колонии, проверены условия содержания юных преступников, их жилые помещения и коммунально-бытовые объекты», — уточнили в прокуратуре.
Прокуроры побеседовали с осужденными. Также был проведен личный прием, в ходе которого малолетние преступники смогли задать свои вопросы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!