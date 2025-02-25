25 февраля 2025

Пермский прокурор проверил условия в колонии для юных преступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Содержание малолетних преступников проверили в пермской колонии
Содержание малолетних преступников проверили в пермской колонии Фото:

Заместитель главного пермского прокурора Павел Попов провел проверку условий содержания осужденных, которые отбывают наказание в колонии для несовершеннолетних в Гамово Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального ведомства.

«Территорию колонии Павел Попов посетил вместе со специализированным прокурором Русланом Акбаевым. Был произведен обход территории колонии, проверены условия содержания юных преступников, их жилые помещения и коммунально-бытовые объекты», — уточнили в прокуратуре.

Прокуроры побеседовали с осужденными. Также был проведен личный прием, в ходе которого малолетние преступники смогли задать свои вопросы.

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Заместитель главного пермского прокурора Павел Попов провел проверку условий содержания осужденных, которые отбывают наказание в колонии для несовершеннолетних в Гамово Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального ведомства. «Территорию колонии Павел Попов посетил вместе со специализированным прокурором Русланом Акбаевым. Был произведен обход территории колонии, проверены условия содержания юных преступников, их жилые помещения и коммунально-бытовые объекты», — уточнили в прокуратуре. Прокуроры побеседовали с осужденными. Также был проведен личный прием, в ходе которого малолетние преступники смогли задать свои вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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