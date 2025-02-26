Зеленский отказался возвращать США даже 10 центов

Украине не согласна вернуть США и 10 центов долга. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что в соглашении между Украиной и США по полезным ископаемым не предусмотрена компенсация за оказанную Вашингтоном военную помощь.
«Я не пойду и на десять центов возврата долга в соглашении с США. Вопрос не в том, что мы не благодарны. Мы благодарны, но это был грант», — заявил Зеленский. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого ведет украинское издание «Общественное» в YouTube.
Глава Украины подчеркнул, что в соглашении по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном не предусмотрена компенсация за оказанную США военную помощь. По его словам, такие условия были бы несправедливыми по отношению к Украине. «В соглашении по полезным ископаемым нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 [млрд], ни 100 [млрд]. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — сказал Зеленский.
Украинский лидер также выразил свою позицию по поводу возможных будущих сделок, подчеркивая, что не согласится на любую компенсацию в рамках текущих соглашений. Однако добавил, что если в будущем США предложат помощь Украине на условиях кредита, то Киев будет готов возвращать средства. Это станет «новой реальностью» для двусторонних отношений.
Ранее США потребовали от Украины выплату в размере 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную поддержку. Зеленский не признал размеров долга перед США и отказался от предложенной ему сделки по земельным ископаемым. По мнению The Economist, выплачивать компенсацию за оказанную помощь Украине придется сотни лет.
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