26 февраля 2025

Вооруженный ножом пермяк, находящийся в розыске, попытался ограбить ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный находился в розыске и был неоднократно судим
Задержанный находился в розыске и был неоднократно судим Фото:

Вооруженный ножом житель Перми попытался ограбить ломбард, расположенный по улице 1905 года. Преступник угрожал сотруднику ломбарда и прибывшим на место охранникам, сообщила пресс-служба охранного агентства «Цербер».

«Во вторник, 25 февраля поступил сигнал „Тревога“. По прибытию на место двух охранников было установлено, что на входе в ломбард стоит агрессивно настроенный мужчина и размахивает ножом в сторону продавца. Пермяк отказывался покинуть ломбард и не реагировал на замечания сотрудников ГБР. С помощью приемов рукопашного боя злоумышленник был обезврежен и передан полиции», — сообщается на сайте агентства.

После задержания выяснилось, что нарушитель был ранее судим и находился в розыске. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Вооруженный ножом житель Перми попытался ограбить ломбард, расположенный по улице 1905 года. Преступник угрожал сотруднику ломбарда и прибывшим на место охранникам, сообщила пресс-служба охранного агентства «Цербер». «Во вторник, 25 февраля поступил сигнал „Тревога“. По прибытию на место двух охранников было установлено, что на входе в ломбард стоит агрессивно настроенный мужчина и размахивает ножом в сторону продавца. Пермяк отказывался покинуть ломбард и не реагировал на замечания сотрудников ГБР. С помощью приемов рукопашного боя злоумышленник был обезврежен и передан полиции», — сообщается на сайте агентства. После задержания выяснилось, что нарушитель был ранее судим и находился в розыске. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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