Вооруженный ножом пермяк, находящийся в розыске, попытался ограбить ломбард

Вооруженный ножом житель Перми попытался ограбить ломбард, расположенный по улице 1905 года. Преступник угрожал сотруднику ломбарда и прибывшим на место охранникам, сообщила пресс-служба охранного агентства «Цербер».
«Во вторник, 25 февраля поступил сигнал „Тревога“. По прибытию на место двух охранников было установлено, что на входе в ломбард стоит агрессивно настроенный мужчина и размахивает ножом в сторону продавца. Пермяк отказывался покинуть ломбард и не реагировал на замечания сотрудников ГБР. С помощью приемов рукопашного боя злоумышленник был обезврежен и передан полиции», — сообщается на сайте агентства.
После задержания выяснилось, что нарушитель был ранее судим и находился в розыске. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!