Устроят драку и сожгут огромного коня: где свердловчанам гулять на Масленицу

В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта. По традиции ожидаются различные гуляния — с поеданием блинов, сжиганием необычного огромного чучела и конкурсами. URA.RU собрало площадки в Екатеринбурге и вне его, где будут скоморохи, хороводы и вкусная еда.
Парки Уралмаш и Маяковского
2 марта гостей ждут сразу на двух площадках столицы Урала. В программе: забавы и игры с призами, задорные скоморохи и музыка. Голодным здесь тоже не оставят — посетителей готовы накормить специальным меню в фудтраках и киосках. Время пока уточняется, но вход точно будет бесплатным.
Музей Павла Бажова
В Екатеринбурге устроят масленичные забавы с перетягиванием каната, бегом в мешках и гонками на санках. Праздник пройдет во дворе музея. Чтобы попасть на гуляния, нужно записаться группой по телефону, вход обойдется в 400 рублей с человека. Масленицу отметят с 25 по 28 февраля, а также 1 и 2 марта в 11:00 и 14:00.
Креативный кластер в Черноисточинске
В пространстве под Нижним Тагилом гуляния пройдут 2 марта с 12:00. Развлекать публику будут разными активностями: можно подраться подушками на бревне, попробовать себя в командных лыжах, освоить блиномет, залезть на масленичный столб или поучаствовать в конкурсе на самый вкусный блин. Также в планах устроить перетягивание каната, подушкобол, хоровод, прощание с зимой и обряд встречи весны. Завершится праздник огненным шоу и сжиганием чучела. Весь день будут работать мастерские, ярмарка, фудкорт с блинами и пельменями, мастер-классы. Вход платный: для взрослых — 450 рублей, детей от пяти до 15 лет — 100 рублей, до пяти лет — бесплатно. При покупке билетов онлайн все участвуют в розыгрыше подарков.
Деревня семейного отдыха «Парк сказов»
В детском парке в Арамиле сожгут одно из самых больших и необычных чучел региона — девятиметрового «Солнечного коня». Мероприятие пройдет 2 марта, стартует оно с Чемпионата народных гуляний — народные коллективы и ансамбли области будут состязаться в мастерстве забав и игр. Следом будут интерактив с сыном Урал Мороза — Холодом, «Блинный челлендж», готовка главного атрибута праздника с Бабой Ягой, шоу с дрессированными собаками, хороводы, выступление кавер-группы, постановка. Вход стоит от 900 рублей, детям до трех лет — бесплатно.
Парк отдыха «Лесная галактика»
Здесь же, в Арамиле, зовут проводить зиму вместе со скоморохом, Весной и другими сказочными персонажами. Организаторы обещают танцы, игры, песни и конкурс на лучший масленичный костюм, вкусные блинчики и сжигание чучела. Будет работать ярмарка. Стартует Масленица в 13:15, билет — 100 рублей.
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