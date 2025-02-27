В Екатеринбурге популярный музыкальный магазин Moroz Music продолжает работать, несмотря на гибель владельца Сергея Мороза. Сотрудник торговой точки Дмитрий рассказал URA.RU, что магазин продает инструменты уже около 15 лет.
«Раньше мы тоже сидели на этом же этаже, а потом расширились и переехали в это помещение. Места здесь побольше, работаем мы стабильно. Так получилось, что я здесь работаю третий раз. Последний раз меня позвал уже сам Сергей Михайлович», — поделился Дмитрий.
Магазин находится в БЦ «Консул», там продают множество гитар и укулеле, синтезаторов, барабанов, различных аксессуаров и комплектующих. По словам Дмитрия, самый большой спрос в магазине как раз приходится на маленькие гитары. «Когда в году, наверное, в 2014 был бум на укулеле, их брали чуть ли не каждый день — чаще, чем гитары. Мода сейчас, конечно, уже спала, но все равно очень часто приходят и берут их», — отметил консультант.
В Moroz Music работают несколько консультантов. По словам Дмитрия, у него есть помощники. Утром 28 февраля в торговом зале он был один, однако несколько человек уже заходили интересоваться инструментами. Среди покупателей, как вспоминает продавец, есть и участники рок-группы «Чайф». «Владимир Шахрин заходит примерно раз в полгода или в год. Гитарист тоже к нам приходит иногда», — вспомнил Дмитрий.
О гибели Сергея Мороза URA.RU сообщило утром 28 февраля. Он управлял магазином с 2011 года. Родные и близкие собрали видео в память о нем, а в сети можно найти много отзывов о том, как Мороз помогал людям выбирать инструменты. «Он был лидером», — кратко рассказал о Сергее консультант магазина Дмитрий.
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