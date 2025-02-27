27 февраля 2025

В Екатеринбурге погиб владелец популярного музыкального магазина. Фото

В Екатеринбурге погиб владелец музыкального магазина Moroz Music Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен с 2011 года управлял своим магазином
Бизнесмен с 2011 года управлял своим магазином Фото:

В Екатеринбурге погиб владелец популярного музыкального магазина Moroz Music Сергей Мороз. Об этом рассказал знакомый бизнесмена.

«Сергей выпал из окна 21 февраля. Я не могу даже представить причину», — делится знакомый с E1.RU. Мужчина управлял магазином с 2011 года, был владельцем и директором по развитию. В сети можно найти огромное количество отзывов о том, как Сергей лично помогал людям выбирать инструменты в магазине.

«Огромная благодарность Сергею! Рассказал о всех плюсах и минусах модели, которую мы хотели купить, подключил, дал возможность поиграть и послушать инструмент...», — делиться впечатлениями покупательница Жанна в отзыве на «Яндекс. Картах».

В Moroz Music закупались и звезды — например, гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Помимо этого, проходили лекции по созданию домашних аудио студий.

В магазине были звездные покупатели
В магазине были звездные покупатели
Фото:

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В Екатеринбурге погиб владелец популярного музыкального магазина Moroz Music Сергей Мороз. Об этом рассказал знакомый бизнесмена. «Сергей выпал из окна 21 февраля. Я не могу даже представить причину», — делится знакомый с E1.RU. Мужчина управлял магазином с 2011 года, был владельцем и директором по развитию. В сети можно найти огромное количество отзывов о том, как Сергей лично помогал людям выбирать инструменты в магазине. «Огромная благодарность Сергею! Рассказал о всех плюсах и минусах модели, которую мы хотели купить, подключил, дал возможность поиграть и послушать инструмент...», — делиться впечатлениями покупательница Жанна в отзыве на «Яндекс. Картах». В Moroz Music закупались и звезды — например, гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Помимо этого, проходили лекции по созданию домашних аудио студий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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