В Екатеринбурге погиб владелец популярного музыкального магазина Moroz Music Сергей Мороз. Об этом рассказал знакомый бизнесмена.
«Сергей выпал из окна 21 февраля. Я не могу даже представить причину», — делится знакомый с E1.RU. Мужчина управлял магазином с 2011 года, был владельцем и директором по развитию. В сети можно найти огромное количество отзывов о том, как Сергей лично помогал людям выбирать инструменты в магазине.
«Огромная благодарность Сергею! Рассказал о всех плюсах и минусах модели, которую мы хотели купить, подключил, дал возможность поиграть и послушать инструмент...», — делиться впечатлениями покупательница Жанна в отзыве на «Яндекс. Картах».
В Moroz Music закупались и звезды — например, гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов. Помимо этого, проходили лекции по созданию домашних аудио студий.
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