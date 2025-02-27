В Екатеринбурге утром 28 февраля двое водителей устроили драку прямо на проезжей части возле остановки «Щербакова». Во время потасовки из автобуса выбежали все пассажиры. Очевидцы рассказали, что мужчины не поделили дорогу.
«Водитель Chevrolet и водитель автобуса не поделили дорогу, за что второй отгреб. Из общественного транспорта всех вывели, вызвали полицию», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого очевидца, виновник конфликта водитель автобуса, который перед этим ударил машину оппонента, где сидел маленький ребенок. «Он начал таранить иномарку», — пояснил прохожий.
Сотрудники полиции информацию об инциденте зарегистрировали в отделе полиции №13. На данный момент идут проверка и поиск участников потасовки.
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