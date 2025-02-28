В челябинскую промышленность инвестировали полтриллиона рублей за год

Объем отгруженных товаров Челябинской области в 2024 году вырос на 7% и превысил три триллиона рублей, при этом объем инвестиций превысил полтриллиона рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в ходе объединенного заседания правления Союза промышленников и предпринимателей.
«Челябинской области в прошедшем году удалось сохранить курс на развитие: индекс промышленного производства составил 99,4%, в обрабатывающих производствах — 100,1%. По предварительным данным объем инвестиций составит около 550 миллиардов рублей по итогам года», — отметил Текслер. Глава региона добавил, что объем отгруженных товаров превысил три триллиона руб, увеличившись на 7%.
Собрание возглавил Виктор Рашников, член Бюро правления РСПП и председатель совета директоров ПАО «ММК». Он отметил, что несмотря на сложности, связанные с действующими санкциями, многие российские предприятия успешно осуществляют инвестиционные проекты, цель которых — укрепление технологической независимости страны. В качестве примеров успешной модернизации он упомянул ММК, Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинский цинковый завод и Автозавод «Урал». Также Рашников затронул проблему нехватки квалифицированных кадров и предложил комплекс мер, направленных на ее решение.
Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что в 2024 году российская экономика показала рост ВВП более чем на 4%, что стало результатом увеличения объемов в реальном секторе, роста инвестиционного и потребительского спроса, а также благодаря государственной поддержке. Однако он выразил опасения, что уменьшение бюджетного стимулирования и высокая процентная ставка могут ослабить динамику экономического роста в будущем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!